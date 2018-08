'E Oho' he pukapuka na Raimona Inia mo Te Arawa

He whakaterenga i tū ki Maketū pā tata ki te ūnga mai o te waka o Te Arawa, hei tohu whakanui i te pukapuka na Raimona Inia i rangahau mo Te Arawa. 'E oho' koina te ingoa o te pukapuka he kohinga kōrero nā ngā kōeke o Te Arawa. Rua tau te roa o tēnei haerenga mo Raimona Inia. “E noho whakaiti au i tēnei wā nō reira kua ea, kua mā te wairua”. Toru rau, rua tekau mā rima whārangi kei roto o tēnei pukapuka nā ngā kōeke, ngā mātanga korero o Te Arawa i whāngai ki Inia, ko ētahi o ngā kaupapa kei roto e titiro ana ki te whakapapa me te ūtanga mai o te waka o Te Arawa. Nō te tau tekau mā ono i whakawhiwhia ki a Inia tētahi karahipi nō Te Toroihi Mātauranga, ā, i whiwhi tautoko ia mai ētahi o ngā rōpū hei waihanga i tēnei pukapuka. Monty Morrison o Te Toroihi Mātauranga “ngā mahi e pā ana ki to tātau kuia mā, koro mā koira te tuatahi mai rāno te kaupapa, engari kei a rātou te kaupapa”. E ai ki a Inia ehara kau tēnei kaupapa hei mahi pūtea mōna. Ka mutu mo te hunga i tae mai i tēnei rā i whakawhiwhi ki tētahi pukapuka mo te kore utu. Hei tā Richard Mitai-Ngatai “kua whai ia i tētahi whainga torutoru noa o tātau te iwi Māori ka whai nana, ka pānui pukapuka inaianei, engari ka tuhi pukapuka he tangata anō tērā”. Ki tō Hohua Mohi e whakapono ai “hei taonga tēnei pukapuka mo a tātau tamariki koina pea te mea nui, ā, e kore ai wēnei taonga e ngaro. Hei te wiki e tū mai nei, ka whakaputahia ēnei pukapuka mo te kore utu ki roto i ngā kura katoa o Rotorua mai i ngā kōhanga reo tae noa ki ngā kura tuarua.