E noho wāhi rua ana ngā whakaaro i tau tuatahi o te kāwanatanga tūhono

E tōtara wāhi rua ana ngā whakaaro o te marea i te tonga o Tāmaki Makaurau mō te whai hua a te Māori i te kāwanatanga tūhono hōu nei. He kotahi tau kua hipa i te aranga ake o Reipa me Aotearoa Tuatahi hei kāwanatanga tūhono.

Hei ngā wiki e rua ka eke ki te kotahi tau mai i te hainatanga o te kāwanatanga hōu, wheoi kua puta kē ngā whakaaro o te hunga kaiwhakawā.

I mea mai tētehi o te marea, “You know I think they do enough for us Māori.”

I kī atu tētehi atu, “Not for me, no.”

Ko te tokomaha o te hunga kāinga kore Māori tētehi o ngā māharahara nui.

I korero atu tētehi atu, te tokomaha o te hunga e noho ana i ngā tiriti i tō tātou i whakaaro ai.

“I think they're more interested in making roads and public transport than the people,” i mea atu ia.

Kua tīmata a Reipa ki te hanga whare kotahi rau mano, he ngāwari te pūtea, whare koporeihana hoki hei ngā tau tekau, i raro i a Kiwibuild, kia ea ai ngā tōmina o ngāi kāinga kore me te hunga hoko whare.

Wheoi, he rua tau kei kei mua i te aroaro o tēnei kāwanatanga, hei reira rawa ka kitea mēna ka tautoko tonu te pooti Māori i a ratou.