E maia ana a Ngāti Whakaue ka tū tonu tō rātou kura hourua hōu ki Rotorua

Ko te matapae a ngā rangatira o ngā kura hourua ka tīni te kāwanatanga i te tū o aua kura kia āhua motuhake ai ēra kura. Nā whai anō Te Taumata o Ngāti Whakaue ka whakatuwhera ake i tā rātou kura hourua hōu ā e whakapono ana rātou, mā taua matapae ka pakari ake ngā mahi whakahaere o aua kura.

Me he tereina e kōkiri whakamua ana Te Kura Hourua Pūtaiao, Hangarau o Te Rangihakahaka.

"We have a signed contract with the Ministry," i mea atu i te pouwhakawhakahaere, i a Renee Gillies.

"Yes we have different obligations for that contract. The work that we've been doing to establish the kura hourua, I believe we'll be fine."

E waru tekau ngā whānau e ngana nei kia uru atu i ā rātou tamariki kotahi rau toru tekau. Ka tū te kura ki Te Wānanga o Aotearoa i te tiriti o Dinsdale.

"Tino hīkaka ana te iwi," i kī atu i te Pouwhakarite o Te Taumata o Ngāti Whakaaue i a Bryce Murray. "Aē, kua tau ko tēnei te wāhi ako mō tēnei o ngā kura hōu, kura haurua, Te Rangihakahaka, pai ana."

Mō ngā tau e whā kua hipa i whakahaere ai Te Taumata i ngā wānanga pūtaiao, hangarau me te mātauranga Māori o Matakōkiri i ngā wā harerei o ngā kura. Ka whāngai tē kura nei i ngā kōrero hītori me ngā tikanga o Ngāti Whakaue ki ngā tauira tau kotahi ki te tekau.

"Me rerekē te huarahi ki a au nei," i kōrero atu a Jamie Rolleston (Ngāti Whakaue, Ngāi Te Rangi).

"He tino Māori hoki tēnā whakaaro, he hokinga ki ētahi rautaki o o tātou tūpuna te puta atu ki te taiao ki ngā wāhi rerekē, ahakoa ehara i te mea ka noho ki ngā akomanga noa."

"One of the big kaupapa we're looking at is ara ahi, geothermal," i kī atu a Gillies.

"So our tamariki will be out there walking in those places, testing that environment in terms of their science. Really relating that to kōrero of our tūpuna as well."

E wātea ana ngā whānau ki te rēhita ā rātou tamariki, ā, ko te matapae ka tuwhera ā te toru tekau o Hanuere, ā tērā tau.