E kōkiri ana tētehi mauhere o mua ki te tīni i ngā whakahaere i rō whare herehere

Me tīni ngā whakahaere i rō whare herehere kia tika te korowaitanga o ngā mauhere ki ngā tikanga Māori ina puta ai rātou, koinei te āki a Aperahama Anihana, he mauhere o-mua ki Tongariro, e whakapāe nei kāore ngā tikanga Māori i te whāia, i te wāhanga Māori o te whare herehere.

Kua kotahi te kōkiri kia whakatīnana ai ngā tikanga Māori ki roto i ngā wāhanga Māori i ngā whareherehere.

Hei tā Anihana tētahi Kaiwhakahaere o Te Orokohanga Trust, “Mā te iwi anō ngā kaupapa Māori e kawe. Kaua e tukuna atu mā Pākeha mā, mā aha rānei e tohutohu atu ki ngāi Māori, me pēhea te whakatika i a tātou.”

E ai ki te Tumuwkarae o Just Speak a Kim Workman, “The department has decided that it will decide how to run tikanga Māori programmes. It has tried to meld the tikanga Māori into western models of clinical psychology and that hasn't worked for 20 years.”

Kotahi rau toru tekau ngā kaihāpai, ngā mauhere o mua me ō rātou whānau i whakaemi ki te hui o Whiti Te Rā, ki te whakaoho whakaaro hou hei whakatika i ngā ture o Te Ara Poutama, whērā i a Anihana, i noho mō ngā marama tekau mā tahi i te whareherehere o Tongariro..

Hei tā Anihana, Operations Manager, “Ko te uauatanga korekau he kaumātua, he kuia hei poipoi, hei akiaki mai i te iwi. Ngā kaupapa o Te Waharoa tuatahi, Te Wahararoa tuarua, Te Mauri Tū Pai, ahakoa ono tekau ngā tāne noho ai ki roto i taua whare, rua tekau noaiho ka taea e rātou te mahi.”

Tōna tekau mano ngā mauhere ki rō whareherehere, e rima mano neke atu o rātou he Māori. Ko te aronga matua o te hui, kia heke iho ngā tatau.

E ai ki tētahi Kaitiaki o Mahi a Tahi Kingi Porima, “Nā te Pākehā, e hōhā ana. Ka rongo koe e āta kōrero e rima tekau paihēneti o ngā Māori, kei roto te herehere. Ko tērā te whainga mō tātou, te whakaiti ake tērā āhuatanga.”

Kua whakatū a Anihana i te Tarahiti o Te Orokohanga me te tumanako, ki te whakarite wāhanga tikanga Māori hei āwhina i ngā mauhere kua puta i te whareherehere.