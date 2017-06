E kōkiri ana te whakataetae mō te rohe o Hauraki Waikato

Kaare te mema mo Hauraki-Waikato i te paku aro ki ngā kauhau a te kaitono o te Pāti Māori ki taua rohe, a Rahui Papa. Hei tā Nanaia, ko te kaiārahi o Reipa a Andrew Little tōna rangatira, ā kei a ia te kōrero whakamutunga, ko tōna tikanga me aro ia ki ngā tikanga o tana rōpū. I whakarewaina e Papa tana tū ki Pōhara Marae inanahi.

E aro pū ana te mema o Hauraki Waikato kia tū tonu ia hei māngai mō tōna rohe.

Hei tā te Mema Paremata mō Hauraki Waikato Nanaia Mahuta "He whakataetae te whakataetae mō te kohi pōti. Ko te mea nunui kia aro atu ki nga kaupapa e āhei ana te whakatikatika i roto i te whare pāremata. Kāore he kaupapa tua atu ki tērā. Pai te whakataetae."

Inanahi a Papa i whakarewa ai tana kaupapa kohi pōti hei kaitono mō te Pāti Māori i te rohe o Hauraki Waikato i te Poukai tua ono tekau o tōna marae o Pohara. I tae atu te tini ngerongero pononga o Te Kiingitanga i reira, otia te mea tokomaha i ngā tau.

Ko tā Rahui Papa, "Ko Te Pakupaku tā rātau rangatira. Māna te whakatau, ahakoa pēwhea te koke a te iwi Māori ki roto i tērā pāti, kei a Te Pakupaku te whakatau whakamutunga."

Nā Kiingi Tuheitia a Papa i whakamana hei kaitono mō te Pāti Māori i te marama o Poutūterangi i te poukai i tū i te marae o Paaraawera.

Hei tā Mahuta, "Mai i te wā i tīmata au ki tēnei wā, kāre Te Kiingitanga e tino whakaae ana ko au tā rātou tangata ka noho rātou i runga i ngā kaupapa tūturu o Te Kiingitanga. E pai ana tērā. Kua rerekē ināianei e pai ana tērā. Mōku ake kia kawe i ngā kaupapa hei hāpai i te hunga rawakore arā, te hunga pōhara."

Ko tā Papa, "Me ū he reo ki roto i te mahi tōrangapū e kōkiritia ai i ngā mātāpono o Te Kiingitanga ki roto i tēnā o ngā whare. Āe he whare pākeha, engari ki te whakaaweawe i ngā mātāpono o Te Kiingitanga ki roto he whare ka kē atu te pai."

I tae atu mātou ki ngā tiriti I te taone a iwi o Papakura i te rohe pōti o Hauraki Waikato me te pātai ka ahu pēwhea ngā whakaaro hei te pōti ā motu e haere mai nei. Wheoi kāore rātou i te hiahia kia whāki mai.

E anga whakamua ana te kaupapa kohi pōti a Mahuta me te tūmanako ia ka pupuru tonu ia ki tana tūru mō te wāhanga tuawaru.