E kōkiri ana ngā kaiārahi Whānau Ora kia rahi ake te putea tautoko

Ka parea e te kawana te moemoea a Kahurangi Tariana Turia mo Whanau Ora? Ahakoa kei te whakaro te Minita Whanau Ora ki etahi panoni ahakoa kei te manawanui tonu ngā kaitautaunaki ka aro mai te kawana ki te whakanui ake i ngā putea te take kua whai hua nga whanau whā tekau mā rīma.

Hei tā te heamana o Te Pou Matakana, hei tā Merepeka Raukawa-Tait ko ngā hua mai i te arotakenga ki a Whānau Ora kei te whakaaro nui.

“My challenge to the government is when you get the report look at it analyse it and know that there is an opportunity to assist those families who have been parked up on the side lines for many years,” i mea atu a Raukawa-Taite.

E whitu ngā Ohu Mahi Whānau Ora o Tāmaki Makaurau kua whakatōpu atu ki te āta wānanga me pēwhea te kounga ake i ngā mahi, engari ko te māharahara, he iti kē te moni hei āwhina i ngā hiahia o ngā whānau e noho pōkaikaha.

“Pai ake mehemea tēkau, rua tekau o mātou e mahi ana i ēnei mahi,” i kī atu a Te Ao Tanaki o Te Kaha o Te Rangatahi Trust, “nā te mea ko ngā whānau e pīrangi ana i tō mātou awhi engari rua, toru noaiho mātou e mahi ana.”

Kāore a Whānau Ora i whiwhi pūtea hōu i te tāhua pūtea a te kāwanatanga i tēnei tau. Engari, he arotakenga kē te mahi me te whakapae he panonitanga e haere ake nei.

“Kātahi anō kua tae mai te rīpoata ki roto i taku ringa,” te kupu a te Minita Whānau Ora a Peeni Henare.

“Heoi anō ko tā mātou o te kāwanatanga he āta wetewete i ngā kupu ki roto. He tini ngā kōrero kei roto.”

Engari me ata whakaaro ngā tuaki

“There wouldn't be a week that goes by that our Commissioning Agency isn't approached by other providers who want to come on board,” i mea atu a Raukawa-Tait.

Ka kōkiri Te Pou Matakana i ō rātou hiahia ki te Minita o Whānau Ora hei muri i te putanga o ngā hua.