E kaha tautoko ana ngā iwi o Āhia i Te Reo Māori.

He tuatahitanga ko tēnei tau i te wiki o te reo Māori mā ētahi manene nō Āhia e ako ana i te reo. Ko tā rātou kia akona rātou i ngā tikanga iwi taketake o tēnei whenua inaianei hei kāinga rua mā rātou.

Ehara ko te reo Māori kei te rārangi kai hēoi he hākari reo Māori kei te haere.

Ko tā tēnei tauira Reo Māori nō Āhia a Julie Zhu, "Kua tuwhera tōku hinengaro ki ngā tāonga o te ao Māori me te whakahirahira o te hītori o tēnei whenua. He whakahirahira mo mātou ngā tauiwi o tēnei whenua te ako mō ngā hītori o tēnei whenua nā te mea ki au, hei tauiwi i tipu ake i tēnei whenua ko tēnei tōku turangawaewae inaianei."

Mo ngā tau e toru kua hipa i tae atu rātou ki Waitangi, nā tētahi whakāhua i whakairihia e Marama Davidson ki te pae pāpori i a rātou e tautoko ana i te kaupapa tino rangatiratanga i horapa whānui ai, mai taua wa ka hui tahi ēnei hoa ia te wiki ki te whakapakari i to rātou reo.

Ko tā Zhu anō, "I te wa i timata au ki te ako i te reo Māori ko au te tauira nō Āhia anake ki roto i tōku akomanga, engari inaianei ki ōku whakāro tokomaha ngā tāngata no Āhia e hiahia ana ki te ako i te reo Māori."

E kore tēnei rōpu e noho tauiwi ki te ngau kino o te tāmitanga ki o rātou ake kāinga.

ko tā tētahi atu tauira Reo Māori a Tze Ming Mok kōrero, "E tauawhi ana au i te reo Māori, e tauawhi hoki au i te kaupapa tino rangatiratanga ā e rua ngā huarahi ka whai wāhi atu ahau me te whakāro ake, he aha ai he mana tō te Pākeha i ētahi atu tauiwi kia tau ai ki tēnei whenua".

Ko te koromatua o Turanga a Meng Foon kei te whakaaweawe i a rātou.

Ka whakakōpani a Zhu me tēnei kōrero, "Ko Meng Foon tētahi kaiarahi pai ki ahau, e matatau ana ki te reo Māori, e para i te huarahi mo mātou ngā iwi nō Haina no Āhia hoki ki te ako i te reo Māori, me te whakatairanga i te kaupapa Māori me te whakahirahira i te ako i te reo Māori."

Kei te wharekai o Bun Hut ki te huarahi o Tōminiona rātou hui tahi ai ki te whakapakari i a rātou anō hēoi he huarahi i kōwhiringia e tēna e tēna te whai ake.