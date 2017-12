E hurō ana Te Rūnanga Nui o Ngā Kura Kaupapa Māori i te whakakorenga o Ngā Whanaketanga Mātauranga a motu

Kua whakakorea e te kāwanatanga ngā whanaketanga mātauranga a motu. Koinei tā te minita take mātauranga i te rā nei. Ā e ai ki te tiamana o Te Rūnanganui o Ngā Kura Kaupapa Māori e hurō ana rātou ki taua whakatau.

Kua whakakorengia Ngā Whanaketanga Rumaki Māori - hei mea whakanui mā Te Rūnanga Nui o Ngā Kura Kaupapa Māori.

“He taonga kirihimete tēnei roa e wawatangia ana,” i kī atu a tākuta Dewes.

“Tino kaha tā mātou whawhai ki tērā kāwanatanga. Nā reira mihi ki te kāwanatanga hōu, kua roa e tāria ana ko tēnei, ko te whakakoretanga o Ngā Whanaketanga Rumaki Māori. Hurō, hurō, hurō!”

Ko te aronga kē mā ngā kaiako ko ngā whakatukukinga a ngā tauira i raro i Te Marautanga Mātauranga o Aotearoa.

“Ko te raru o Ngā Whanaketanga Rumaki Māori he tino whaiti rawa te aro, he tino here hoki ki ērā o ngā paearu, nā rātou i whakarite hei mahi mā mātou.”

Nō te tau rua mano tekau i mana ai Ngā Whanaketanga Rumaki Māori. I te tau 2015 i whakaae te kāwanatanga ki tētehi tukanga hōu e kīia ana ko Ngā Hua o Te Ako mā Te Rūnanga Nui o Ngā Kura Kaupapa Maori e rangahau, e hoahoa, e hanga anō hoki, wheoi, mā te Tāhuhu kē ngā huruhuru.

“Ko tā te Rūnanga Nui, kei te tūmanakonuitia tonutia e mātou he tukanga hōu e ai ki Te Aho Matua. He take tonu tērā kei runga i te tēpū kei waenganui i a mātou ko te Minita.”

Hei te tau hōu whakakore ai te tuku rīpoata ia tau e pā ana ki Ngā Whakanaketanga Rumaki Māori ki te Tāhuhu Mātauranga.

Hei te rā nei ka tuku kē te tari i tētehi pukapuka tukanga arotake hōu hei ārahi i ngā kura ki ngā tikanga whakahaere, whakaako, rīpoata anō hoki.