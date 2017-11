E hikitia ana te kaupapa o Tū Tangata Aotearoa mā te pae papori o Pukamata

Kua tohu a Tū Tangata Aotearoa i ngā whare herehere e toru, arā mō ngā rangatahi, ngā tāne me ngā wāhine i Wiri hei hiki i tō rātou kaupapa whakatikatika i te hunga kua taka ki te hē.

E whakamahi ana a Tū Tangata Aotearoa i te pae papori o Pukamata anō hoki, kia aro mai ngā tāne kua tino pāngia tēnei mea te raruraru.

Ko tā Caine Warren, te kaiwhakahaere i a Tū Tangata Aotearoa, "Kei konei mātou ki te whakamōhio atu i te tangata ka tāea e mātou te whakatikatika i te hunga kua uru ki ngā whare herehere, me te kume i a rātou i te kino ki te ora."

E ai tā Warren, mō te taha ki ngā pūtea, he mea tākoha ngā moni e Destiny Church, me ētahi atu.

"I roto i tētahi wānanga Tū Tangata ka rongo i te aroha, ka kore te tangata e whakaiti i a koe, ā, he whānui rawa ngā kaupapa kōrero."

"Ko tā mātou e kōrero nei he hohonu, ko te āhua o ērā tāne anō, arā te pūhaehae, te mahi tūkino e mauheretia ana ō tātou tāne."

"Ko tā mātou e kite nei, ka tāea e rātou te whakatikatika tātemea e kōrero ana e rātou ēnei take, ehara i te mea me māro te tangata, engari kia ngawari kē."

Kei te takiwa o te whitu tekau ngā rāngai Tū Tangata kei roto i a Tāmaki, ā, e rima ngā rāngai Tū Tangata kei ia taone huri noa i te motu.

Tekau mā rima wiki te roa o ngā hōtaka Man Up, ā, mō ngā tāne kua pāngia e te raru riri, tūkino, whakarērea me te kai tarutaru, inu waipiro me te mahi karihika.

Ka aro anō hoki ki ngā tāne kahore hoki e tika ana hei hoa pūmau mō te wāhine, hei pāpa anō hoki ki ō rātou tamariki.

"Kahore e tika ana kia hanga whare herehere hou, engari me whai kaupapa whakatikatika anō hei tautoko anō i ō tātou whānau. Ko te take e whai hua ana a Tū Tangata, ko te hunga anō kua haere ki ngā whare herehere me te whai whakautu anō ki ō rātou raruraru, ā, ka kōrerohia ēnei āhuatanga ki ā wai rānei."

Hei te rua tekau mā rima o tēnei marama ka tū te hui "We Stand Because We Care Event", ki reira hikitia anō ai tēnei kaupapa whakatika tāngata.