E hiahia nei a Harina Rupapera kia mau tonu ngā ākoranga

He ākona a Harina Rupapera ki ngā tikanga kaitiaki i ngā tohorā, paoa ka pae ki tātahi, ā, ka mate. E kawe ana ia i ōna akoranga ki ngā kura me ngā hāpori kia kore e ngaro tēnei momo mātauraga Māori. He whēako nui. E ākonahia nei ki ngā tamariki o Te Rangihakahaka ki Rotorua. “Kāre i tūatu i te mātauranga Māori me ngā mahi a ngā tupuna ki ahau, tērā te tino whiwhinga ōku ki konei”. Nō te marama o Haratua, tekau mā rua ngā tohorā i mate ki Kaupokonui, Taranaki i reira i ākonahia a Harina Rupapera ki ngā tikanga me ngā mātauranga Māori mo te whakanehu tohorā. “He hōu rawa ahau ki ēnei mātauranga engari i tino wātea, i tino tūwhare ki te whai i ēnei mātauranga, ana, i maringi nui noa au i tae mai te mātauranga ki ahau”. Kua noho ia hei whakaatu i ōna akoranga ki ngā kura me ngā hapori. Hei tō Arapeta Williams o Te Rangihakahaka “koinei ngā kōrero nō tuawhakarere, ko enei kōrero kāre e tukuna ki te katoa, anō nei i te rā nei, he mea hōu mo ngā tāngata katoa o te kura i whāngaihia mai e tēnei rangatira ki a mātou”. “Ko tāku kei te pirangi au ki te whakamārama, whakaatu, toha i tēnei mātauranga Māori kua marena nui ki te ako, ki a rātou mā, kāre e whai i tēnei āheinga” ki tō Rupapera. I tēnei marama ka hoki ia ki Taranaki ki te whakaatu tonu i ōna akoranga ki kona.