E hiahia ana te marae o Te Puea i te pūtea $100miriona mō te hunga kāinga kore

He kotahi rau miriona hei rongoā i te raru kore-whare te kaupapa o te whakapuakanga a te Kāwanatanga ki Te Puea Marae i te rangi nei, ā, e manako ana te whānau o taua marae kia riro i a rātou tētahi wāhanga o taua pūtea. Hei tā te māngai o te kaupapa Manaaki Tangata, me whai puna pūtea hōhonu tonu rātou e tarea tonu ai tā rātou rato i te ora ki te iwi.

E ngana ana te Minita Hanga Whare, Whakawhanake Tāone ki te whakakore i te noho kāinga kore, ā, mā te kotahi rau miriona tāra e ea ai.

“Winter is almost on us and the concern is that homelessness may be getting worst before it gets better,” ka mea atu a Phil Twyford. “No one should be living in a car.”

He mea whakamanahau i te ngākau o Dennis.

“Ko te hiahia a mātou hei tuku ki a mātou ētahi ngā koha pūtea pea ki te manaaki tonu ki a rātou te whānau rawa kore, otirā he koha tautoko ki a mātou ngā kaimahi,” i kī atu ia.

I te marae o Te Puea i puta te whakahau a Twyford:

E ono tekau mā toru ira whā mriona tāra ki te whakawhānui i te ratonga o Housing First ki ngā kāinga kotahi mano e whā rau e rima tekau hei ngā tau e whā;

E rua tekau ira rima miriona hei hāpai i te kaupapa me ngā kāinga e iwa rau ki Tāmaki, Ōtautahi, Kirikiriroa me Pōneke;

Tōna whā tekau mā toru miriona ki ngā rohe kē atu hei āwhina i ngā whānau e rima rau e rua tekau;

E toru tekau mā whitu miriona tāra kua tohua kia hanga nohonga hōu mō te wā poto i tēnei hōtoke.

E hiahia ana te marae o Te Puea i āua putea ki te hanga i ngā nohonga tekau ki konei, mō ngā tāngata e rima tekau. E ai ki te Pirimia, koinei te momo rautaki ka tautokohia e te kāwanatanga.

“We're also reaching out to other services, other marae, anyone who has available land that if they believe they may be in a position to contact the Ministry of Social Development to let us know so that we can prepare alongside you,” i kōrero atu a Jacinda Ardern.

Ko te karanga ki ngā whānau kāinga kore kia whakapā atu ki Te Hiranga Tangata mō te āwhina.