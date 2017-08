E hiahia ana ngā tauira kia whakarerekēhia te punaha tōrangapū

He mana tō te rangatahi i tēnei tau pōti, āe kāhore rānei? E whakapono ana tētahi rōpū tauira taumata tuatoru, āe, kei a rātou te mana mō nga pōtī kāwanatanga e kainamu mai nei.

Ko tō rātou whainga he akiaki i nga ākonga puta noa i te motu ki te tuku pōti.

E mea ana a Jonathan Gee e hōhā ana rātou ki ngā aronga tōrangapū o tēnei wā. Kāore ngā kaitōrangapū e kōrero ana i ngā kōrero pai mō mātou, ā, e kimi ana rātou i ētahi whakaaro wawata mō ngā raruraru kei mua i a tātou katoa.

E whakapae ana ēnei ākonga kua roa rawa rātou e parea ana ki te taha ēngari ināianei e whaia ana i te ara hou.

Hei tā Jacob, “He uaua rawa atu mō ētahi o ngā tāngata ki kōnei te tuku atu i te pōti anō hoki. Ko te nuinga kāre i te tino mōhio me pēhea te tuku atu, he aha te take e tuku atu ana me te poti, he aha te aha.”

E ai ki a Jonathan, he hononga tō rātou ki ngā wāhi ako huri noa i te motu, ā, mā tērā ka taea ai e rātou te hanga kaupapa mātinitini.

I whānau mai te rōpū nei e kīa ana 'We Have Power’ i ngā take tōrangapu ki Ingarangi. E manakotia ana mā te wero me te tū kotahi ka puta he rerekētanga.

Hei tā Jacob anō, “Ko te whakatau noa iho, te whakatū i ētahi wāhi mō te hunga rangatahi hunga tauira i reira ka ako rātou me pēhea te pōti ki kōnei ki tā wāhi rānei.”

Me kōrero i te kōrero tōrangapū ki ngā wāhi kei reira tonu ngā rangatahi, e mea ana a Jonathan.

Nō te rewatanga o tā ratou whāranga ipurangi hou, e manakohia ana te rōpū nei kia whiua a rātou wero, whakaaro mā runga ipurangi ki te ao hangarau.