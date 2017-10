E hāere tonu ana te takaoraoratanga mo ngā kainoho ki Patutātahi

Ko tā tētahi kainoho ki Patutātahi, ko tā Lorraine Hale, kāore te hapori e whakaae ana ki te rīpoata o Tā Michael Cullen mo te waipuke, ā, e whai whakautu tonu ana rātou.

E ono ngā marama kua pahure, ā e hāere tonu ana te takaoraoratanga mo ngā kainoho o Patutātahi.

Ko tā Lorraine Hale he kainoho ki Patutātahi, "Te uaua, kei te hāere tonu tērā kaupapa i runga i te āhuatanga kātahi tonu nei ētahi o mātou ka uru atu ki roto i a mātou whare ki te whakapai. Nō roto i ngā rua wiki ka whakaaehia te kaunihera ka tāea e mātou te kuhu ki te whakapai ō roto no reira kei te uaua tonu."

E ai ki tētahi rīpoata e aro whakamuri ana ki te maikiroa, kāore tētahi rautaki whakatahinga i whakatakotoria. E rua tekau mā iwa ngā tūtohutanga i puta.

"Ki te tuhi mai he reccommendations i roto rā kei te hapa koe i tetahi wahanga, he wahanga whakapai. Nā reira 29 ngā mea kua kitea i tenei ripoata na reira i hapa a wai, i he i hea?"

Ko tā te Kaunihera, i motuhake rawa te whakahaerenga o te tātaritanga, engari kāore a Hale i te whakaae.

"Ahakoa kei te korero ratou he independent, he tangata motuhake a Sir Michael Cullen anei āku kōrero, i mahi aia mo te kawanatanga no reira ko ngā kamupene o raro, he ropu mahi mo te kawanatanga no reira he aha tera kupu te motuhake?"

E tāria tonutia te whakatau, nā wai te hē mō e waipuke, ā, neke atu i te rua rau rima tekau ngā mema hapori e whai hātepe ture ana ki te Kaunihera Toi Moana.