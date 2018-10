E ea haere ana te moemoeā o ētahi whānau Māori ki te hoko whare i te tīmatatanga o ngā mahi hanga whare hōu e waru tekau ki Kirikiriroa.

Hei tā te Tumu Whakarae o Waikato-Tainui, ka whiwhi kāinga hōu ngā whānau uri e rima tekau i te kaupapa hanga whare tekau mā tahi miriona tāra te utu, o Te Kaarearea me Te Kaporeihana Whare o Aotearoa.

E ai ki a Donna Flavell e whakatīnanatia ana te tongi nei a Tāwhiao mō te hanga whare mō tōna iwi.

“For us it's about supporting our whanau,” i mea atu a Flavell.

“Part of the work that we do with our whānau is really around workshops and the financial literacy and homeownership workshop that we undertake.”

I raro i Te Kaarearea e toru, e whā rānei ngā rūma whāre ka taea te hoko.

E toru tekau ngā whare koporeihana ka hangaia, e rima tekau ka hanga i a Waikato-Tainui mō ngōna uri.

“Kia whiwhi ā rātou nei ake whare, koinā te aronga matua me kī, kia whakapakari tā rātou noho ā kāinga, ā whānau ki te taone nunui o Kirikiriroa,” i kī atu te mema pāremata o Hauraki Waikato a Nanaia Mahuta.

E waru tekau ngā whare hōu ka whakapi i ngā whare karauna e rima tekau mā waru.

Ka hoko a Waikato-Tainui i ō rātou whare ki ngā uri mō te whā rau e rima tekau mano tāra ki te rima rau rima tekau mano tāra.

“We've had more than 700 people that attend our workshops,” i korero atu a Flavell.

“We know that we've got 5 houses available now through the RFR, and 50 whānau that attended those workshops are ready. So they're ready to purchase those homes, they've got pre-approved bank loans.”

“Kia mōhio pai rātou he aha te huarahi hei whakapakari i tā rātou nei whāinga, ehara he whāinga māmā, ko te mea nunui, kia āta titiro ki ō rātou nei nama, kia kohikohi ngā pūtea, kia haria ki te pēke, mō te whiwhi mortgage,” i mea atu a Mahuta.

E āhei ana ngā uri ki te tuku tono ki te hoko whare tōtika atu ki a Waikato-Tainui ā tērā wiki.