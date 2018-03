E aro ana a Ngāti Rangi ki ngā whakataunga kerēme o Ruapehu me Tongariro

Ka tahuri te titiro o Ngāti Rangi ki te whakatau i o rātou take tiriti ki runga o Ruapehu me Tongariro whai muri i to rātou whakataunga tiriti tekau mā whitu miriona te nui i ēnei rangi okioki. Kotahi miriona tāngata ka tae mai ki Tongariro ia tau, engari ko te mana pupuri kei te tārewa tonu.

Ki tā Che Wilson, kaiapataki mo te iwi he huarahi kē ka whai mo ērā take. “Me kī ko te mea kore hoki mai, ko te maunga kei muri nei na.” Kua roa ngā take e pā ana ki te kāhui maunga e haere ana i whārikihia ki mua i te rōpū whakamana i te tiriti o Waitangi nō te tau mā ono.

Nō te tau tekau mā toru ki roto i te pūrongo a te rōpū whakamana i kite ake rātou i te nui o ngā hapa ki raro i te Tiriti i mahia e te Karauna ki runga i ngā iwi o te kāhui maunga. Heoi, mo te whakatika i aua hē kei roto pea i ngā tau maha kei mua i a tātau.

Ki tā te Minita Take Tiriti a Andrew Little “he rohe whānui a Tongariro, kei te mōhio hoki mātou kei reira ngā whenua o iwi kē, nō reira me whai wāhi, me whai wā kia pono ngā kōrero me te hikoi whakamua.” E whā ngā tono kereme o Ngāti Rangi kei mua i te rōpū whakamana i te Tiriti o Waitangi, ko tētahi wāhanga ki a Ruapehu maunga tētahi o nga whainga. “A tōna wā ka āta whiriwhirihia e ngā iwi katoa o te kāhui maunga i ngā take ki te maunga. Kātahi, otira mo tēnei take, ko ētahi o ngā whenua, ko ētahi o ngā roto tapu.”

Rua tekau mā wha ngā rōpū, iwi, hapū, whānau kei roto i te kāhui maunga, na tenei e matapaetia ana ka roa te wā whakataunga. Engari, e whakapae ana a Wilson ka tīmata ngā whiriwhiringa kereme hei te paunga o tenei tau.