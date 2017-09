E ārahi ana a Flavell i ngā tatau pōti

Ko Te Ururoa Flavell tērā e pāpare atu ana i te whakaeke a te Rōpū Reipa ki ngā tūru Māori me te ārahi i ngā tatau pōti mō tōna takiwā.

Ko ngā kohinga pōti o te wā a Whakaata Māori kei te whakaatu he au tōna i te rohe pōti o Te Waiariki, ā, ko te whai a te kaiwhakapaoho ō-mua a Tamati Coffey hei kaitono kei ngā tai papaki tū e rehurehu ana.

Ko te tautoko mō Flavell hei kaitono ko te 60.1% o ngā kaipōti e 400, ā, ko tā Reipa kaitono a Coffey ko te 39.9%.

"He whakaputanga pai. Ehara i te mea ka noho noa ake ki te kāinga ki reira whakatā ai kāo," e mea ana a Flavell.

"Me haere tonu ki te kimi i ngā pōti o te wā me te tūmanako anō hoki e tika ana ngā tatauranga o Pouaka Whakaata Māori."

I ngā reanga ā-pakeke, ka pōturi te whanake whakamua a te kaiārahi takirua o Te Pāti Māori. Ko te tautoko mōna i waenga i ngā kaipōti 18-24 ko te 37.5%, ka piki ake ki te 47.1% i te hunga 25-34 me te 52.6% i te hunga 35-44.

Heoi mō te hunga rangatahi kei te tītaha atu ki a Coffey.

Tere rawa te puta o tōna ihu ki ngā kaipōti rangatahi 18-24 ko te tautoko mōna ko te 62.5%, ko te 52.9% i te hunga 25-34 me te 47.4% i te hunga 35-44.

"I"m of a younger demographic. I speak their language. The stuff that I say cuts through. So, yeah, I'm happy about that," said Coffey.

"The polls are a bit random. If they were consistently saying that then I might have a cause for concern. But it is very inconsistent with what we understand."

Ko te toa o Flavell kei waenga i ngā pakeke me te hunga pono e matapaetia ana ka tuku pōti, ko te tautoko mōna ko te 58.6% i te hunga 45-55; ko te 65.6% i te hunga 55-64 me te 62.4% i te hunga 65+.

Ka timata te makere o Coffey, ko te tautōhito kē te kaiarataki ko te tautoko mōna ko te 41.4% i te hunga 45-44; ko te 34.4% i te hunga 55-64 me te 37.65% i te hunga 65+.

E whā rau ngā kaipōti i uiuia i te Hongongoi ki te tuatoru o Mahuru.

I te wāhanga ki ngā pōti ā-rōpū, kei mua noa atu a Reipa me te 49.6%, he tata pūrua ake i te tautoko mā Te Pāti Māori e noho tuarua mai ana me te 26.5%, ko tā New Zealand First ko te 10.2%, ko tā National ko te 5.6%, ā, ko tā ngā Kākāriki ko te 4.8%.

Kua kaha ake te toa o Reipa i ngā rohe mā te 15% hei pāti matua nō te kōwhiringa pōti ki muri, he nui ake i te rahinga o te tautoko mā Te Pāti Māori.

Heoi anō nā te oke o Te Ururoa Flavell Te Pāti Māori i ora ai i te kōwhiringa pōti ki muri nō reira me ururoa ake nei te whawhai a te rōpū tōrangapū mana Māori motuhake ki tua, ki te tau kāwanatanga hōu.

Ka pakanga rae ki te rae a Tamati Coffey rāua ko Te Ururoa Flavell i tō mātou tautohetohe #Election Aotearoa ki Whakaata Māori i tēnei Rātū, 12 o Mahuru, hei te 8 karaka i te pō.