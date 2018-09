Dilworth School have voices of angels

Ko Fortissimo te tira waiata nō te kura o Dilworth ki Tāmaki nei, i whiwhi i a rātou te tohu hiriwa mo tā rātou tu ki te whakataetae Big Sing i tu ki Te Whanganui-ā-Tara i ngā rangi okioki. I whiwhi hoki i a rātou te tohu Auahi Kore mo tā rātou urutanga i te kupu Māori i te hīmene rongonui e kīa nei 'E Te Atua'.

E manahau ana tēnei kaiwaiata i ngā mahi o tana tira waiata i te Big Sing i ngā rangi okioki.

Ko tā te kaitātaki ā he tuakana hoki o te tau tekau mā toru a Xavier Paul, "He wa i puta mai ai ngā aurongo, ā i mahamaha hoki ōku kare ōroto. Na to mātou waiata 'E Te Atua' he waiata ka whakahōnore i te Atua me tā mātou hononga ki ā ia kaoira te mea i whakakaha i a mātou ka kite i te rīpene i ngā kare ōroto o mātou katoa i roto i taua waiata."

E ai ki ētahi kāore rawa rātou mō te paku whakaaro ko te waiata ā-tira he ara mā rātou.

Ko tā tētahi atu o ngā tuakana o te tau tekau mā toru a Israel Te Kahika, "Kore kau, i mua mai i taku taenga mai ki konei i whakāro au ko te āhua o te tira waiata ka waiata ki rō whare karakia, ka whakamau kākahu koroka engari i taku taenga mai ki konei i panoni katoa aku whakāro mo te mahi tira waiata."

Nā te titonga o tētahi tauira tawhito me tana waiata 'E Te Atua' i whiwhi ai rātou ki te tāonga Auahi Kore - he kaha pārekareka nō ngā kaiwhiriwhiri.

Ko tā Te Kahika anō, "mīharo katoa, i tāea ai mātou ngā Māori te whakātu tō mātou taha Māori i roto i tētahi titonga tira waiata, e wēhina ana whakahī nui ki te tu me te waiata tētahi waiata Māori ki mua i te aroaro o te mata whānui ā ko ētahi kaore i te tino mōhio ki tēnei momo me te kite i tā rātou hononga ki ngā puoro."

Neke i te rua rau rima tekau ngā tira waiata i tu ki ngā whakataetae ā-rohe puta noa i te motu, heoi rua tekau ma whā noa iho i whai wāhi atu ki te kōwhiringa mutunga, ā, ko te kāreti o Tauhara nō Taupo i toa whakaihuwaka.