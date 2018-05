Deadline to contest Hauraki Claim within Tauranga extended

Ko te wā aukati i a Ngai Te Rangi ki te tohe i te Kereme o Hauraki Iwi ki te rohe o Tauranga kua whakaroangia ake. Ko te tikanga hei āpōpō te rā mutunga ka taea te whakatū pihi ki tēnei take ēngari kua tārea te urupare e Te Minita Take Tiriti a Andrew Little kia tekau ma ono ano ngā rā.

Kua nukuhia te waa ki a Ngai Te Rangi ki te tekau ma waru o Mei mei kia whakaputa I o rātou nawe

Ko tā te Minita Take Tiriti a Andrew Little, "they wanted a little bit more time so we gave them a little bit more time."

Ko tā te Heamana o Ngāi Te Rangi a Charlie Tawhiao nā Tamati Coffee o Waiariki taua wā i tono whai muri ake i ana whakamarama ki te Minita.

"Na te taenga mai o Tamati Coffee i waenganui i a matou me te Minita katahi ka whakamarama, a, mārama ai te Minita i te hohonutanga o tēnei take.”

I te tau 2004 tā te Taraipunara whakatau he takenga ahurea tō Hauraki ki Tauranga, engari kaore a Ngāi te Rangi i whai wāhi ki taua kōwhiringa.



Ko tā Ngāi Te Rangi, ka whakawhiti te whakataunga kereme o Hauraki ki tō rātou whakataunga, ka mutu e whakahēngia ana tā Hauraki tono kia whai mana ki te rohe o Tauranga Moana.

Tā te iwi hiahia kia noho ngātahi ngā iwi hei aha te Karauna, ki te whakatau i te whakawhitinga kereme i raro i te tikanga Māori.

"Ki te hohou te rongo i waenga i a matou me Hauraki ehara i te mea ma te kawanatagna e whakatika, ma matou anake e whakatika i roto i o tātou nei tikanga."

He ōrite ki tā Ngāti Whātua Ōrakei hiahia ki te whakamahi i te ture kia whaiwhakaaro ki nga here e hangai ana ki tenei mea te tikanga, hei take ano hoki hei whaiwhakaaro ma te karauna i roto i nga take whakatau kereme peenei i tā Hauraki.

Ko tā Minita Little "we've had expressions of concern from a number of iwi and in the end as the crown we've got to act in good faith with everybody and we'vegot to follow the guidance by the tribunal."

I tono a Te Kāea ki a Paul Majurey, Roia mo Hauraki Iwi, engari auare ake.