Community band together to clean up vandalised Kaikohe Kura Kaupapa

Ko ngā whānau o te hunga e whakapaetia ana nā rātou te mahi tūkino i ngā whare o Te Kura Kaupapa Māori o Kaikohe, kei te mahi tahi ki ngā Pirihimana ināianei. Inapō rā, i kitea ngā tūkinotanga ki ngā whare, ā, ko tā ngā whānau o te kura, he toro atu ki Pukamata ki te kimi āwhina.

Nā tō rātou rangatahi anō, e kore e tāea te whakahua ko wai te hunga nā rātou Te Kura Kaupapa Māori o Kaikohe i tūkino.

Hei tā te Heamana o Te Kura Kaupapa o Kaikohe, Quinton Hita, "Mō te taha ki ngā tamariki nā rātou anō te wāhi nei i tītaritari he huarahi anō kei kona mō rātou, te tumanako. Ko te taha ki te ture tētahi, ko te taha ki a tāua anō hoki te Māori tētahi."

Mō te roanga o tēnei rā, e hui tahi ana te kura, te whānau me ngā Pirihimana mō tēnei take.

Ko tā te Pirihimana, Marco Vandenbroek, "We're still investigating on who's done what damage. It's become very clear that it's been five very young children that have done all this damage."

Nō ināpō tonu, te kura Aho Matua nei ka tuku i ēnei pikitia ki Pukamata, me te toro ki te hunga o reira kia āwhi mai.

Tā Quinton Hita, e ū ana rātou ki te tītiro whānui, me te mea nei, he raruraru tēnei mō tēnei taima noa iho anō. "Didn't take a big TV, that's still in the room. Tried to get into the Ipads."

Hei tā Hita, "Tēnā pea, me tiki atu ēnei tamariki ka mau mai ki konei mā rātou anō te wāhi nei e whakapaipai, e whakama. Kia mōhio ai rātou ki te hē o tā rātou mahi. Hei tāku, kei roto i ngā whakawhitiwhiti kōrero pērā, ka kitea he oranga mō mātou me ō mātou tamariki i te kura nei."

I a rātou e anga whakamua ana, e mea ana Quinton ka haere tonu ā rātou mahi i raro i ngā tohutohu o ā rātou kaumātua. Heoi anō, mō te taha ki te ture, ka heria rātou ki Youth Aid.