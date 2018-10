'City of 100 Lovers' he whakāturanga e hāpai ana i ngā tikanga Māori

Ko 'City of 100 Lovers' he whakāturanga e puaki mai ana he purākau e rongomaiwhiti ana ki ā tātou ā e whakātu ana i ngā tikanga Māori Pasifika hoki i roto i tētahi whakāturanga auaha, kaore anō kia kite. I roto i āna whakaritenga katoa ko te ū ki ngā tikanga Māori tētahi aronga matua mō tēnei tira whakāri.

He whakāturanga e whakāri nei i ngā kākano maha, te atāhua me te hītori ō Tāmaki. He whakāturanga auaha, ka riro mā te mātanga tikanga Māori ā Paora Sharples te whakauruhi i ngā tikanga Māori ki roto. I whakakao mai te whakāturanga nei i ōna kaimahi katoa nō Aotearoa, Ahitereiria, Haina, Amerika hoki. E kotahi rau rima tekau mā waru te tokorahi ō ngā kaimahi, e waru tekau mīniti te roa ka tu ki Skycity mō ngā marama e iwa.



Source: City of 100 Lovers Website.

Ko tā Waihoroi Shortland mātanga kaiwhakāri kōrero, "He tikanga hōu kahore ā tātou iwi i ngā rā ō mua i mataku i ēnei momo āhuatanga, ā ka titiro tātou ki ā Tuini mā ki ā Ngoi mā, ka kapo atu i ngā rangi reo waiata pākeha ka hurihia he mea Māori, kei te pēnei tātou." Anei ko tā Shortland mō ngā mahi ā te pouarataki tikanga Māori ā Paora Sharples, "Ko te wāhanga ki ā Paora, e rāwekeweke ana i ngā tikanga o te kaupapa nei, e kōrero ana mō te taha ki te kawe ā te tangata i ā ia i roto i ngā take, engari e mōhio ana au kei reira ētahi take i tūtakina e ia i roto i te haere mai. He Haka pākeha tō mātou ki konei, inā rongohia ka kite koutou kei te mau tonu te ia, kei te mau tonu te ihi, kei te mau tonu te wana."





Source: Internet pic.

Anei ko tā te kaiwhakari matua ā Kieran foster ō Ngāti Tuwharetoa mō ngā akoranga i whangaihia e Paora Sharples ki ā ia, "He maha ngā rārangi kōrero i te reo Māori, mō taku hē ehara au i te tangata kaha ki te kōrero Māori nōreira i kaha awhina ia i ahau kia tika taku whakahuahua i ngā kupu, kia mārama hoki ahau ki te wairua tika o te kupu, ko tāna ki ahau me whakāro penei e hoa ā ka āta wetewete ia i ngā rārangi kōrero ka taea e au te whakapuaki tika i ngā kupu Māori."



Source: City of 100 Lovers Website.