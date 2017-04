Call for independent inquiry into Springhill riot

Kei te karanga ake a No Pride in Prisons kia ruku hōhonu atu tētahi kāhui whakawā motuhake i te tautohe nui i pā ki te whare herehere o Spring Hill i te tau rua mano tekau mā toru. Hei te tā rōpū akiaki i te oranga o te hunga mauhere, kei te āwangawanga rātou mō te pūrongo ara poutama i kitea ai ngā tini whakapōraruraru i mua i te pupūnga o te riri.

E kaha whakahē ana a No Pride in Prison i te rīpoata a Te Ara Poutama e mea ana i hau ake te whakahārangi i te whareherehere o Springhill i te inu waipiro o ētāhi mauherehere, mea rawa ake, i puta te whawhai.

Hei tā Emilie Rākete, Māngai, No Pride in Prisons, “Corrections is trying to shift blame away from the conditions that it created in that prison and put them on to individual prisoners.”

E ai ki te pūrongo arā noa atu ngā raruraru i rīri ai ngā mauherehere o te wāhanga 16B, mō mua i te putanga o te whana tūkino, pērā i te raka i ngā mauherehere ki rō rūma mō ngā haora rua tekau mā ono, kia rua ngā moenga ki ia rūma hei nohonga mā te rima tekau mā rua ōrau o ngā mauherehere hōu, mai i ngā moenga ono rau whitu tekau mā whā ki te kotahi mano rua tekau mā whitu.

Ko tā Kelvin Davis, Māngai Te Ara Poutama, Rōpū Reipa, “Nā ngā kaiwhakahaere o te whareherehere te hē o tērā āhuatanga te whawhai. I te mea te roa o te wā rātou kua mau ki roto i ō rātou rūma. Rua tekau mā ono haora. I te mōhio ngā kaiwhakahaere o te whare herehere e mahi waipiro ana rātou engari kīhai rātou i aukatihia tāua mahi.”

Hei tā Rākete, “If they make a mistake like this and then let a bunch of people be hurt because they couldn't realise that putting people in boxes at 26 hours at a time was going to cause violence, then they shouldn't have the responsibility of checking if they made a mistake or not.”

E whā tau ki muri, i kōkirihia te whana tukituki e iwa haora tōna roa, e ngā mauherehere rua tekau mā whitu nō rātou i haurangi ai me te tahu ahi. Heoi, kua mukua ngā ripene ataata, e whakaatu ana i ngā mahi katoa.

Ko tā Davis, “Ko te mea e huna ana, kei waenganui i ngā rārangi ko te tika me te pono. Nā reira koirā tāku e hiahia ana ki te tika me te pono kua mukua.”

I kī mai Te Ara Poutama ki a Te Kāea, ehara i te mea kotahi anake te take i puta ai ngā raru, engari, i ahu mai kē i te maha o ngā take.

Ka tuku tono a No Pride in Prison ki te Māngai Whai Mana kia whakawātea ai ngā ataata.