Breakfast over business at Ōrākei Marae

He ringa roha te kitea i te whakaeketanga atu o Bill English ki Ōrākei Marae i tēnei ata, ko rātou i āminehia kia taurima i te Pirimia i te ata o Waitangi. I tū te Pirimia ki te kōrero ki te pōhiri, he tikanga kāore i whakaaetia māna ki te hui i Te Tii Marae, ko te take tēnā o tana ngarohanga atu i Waitangi i tēnei tau.

I whakatau te Pirimia ki Ōrakei marae ki Tāmaki whai muri i tāna karo i nga whakahaere ki Te Tii marae i Waitangi.

Hei tā tētahi Māngai o Ngāti Whātua ki Ōrākei a Taiaha Hawke, "No Ngāti Whātua Ōrakei te whiwhi. E tika ana kia haere mai te Pirimia ki konei i tēnei rā, i roto i te whā tekau tau kia maumaharatia ki te whakawhetaina o Takaparawhau, me te wa i waitohungia Te Tiriti i roto nei o Tāmaki."

Ā, nā te whakaae kia kōrero ia ki konei, i kore ai ia e tae atu ki Waitangi. Heoi, ko te whakahoki mahara ki te tohe whenua i Takaparawhau tētahi o ngā kaupapa nui.

"Ka rongo tonu i te mamae. Ae, he nui nga hua kua puta mai mai i taua wa ki tēnei wā heoi kia mōhio Te Kawanatanga he nui tonu nga mahi kei mua i te aroaro."

I tū te parakuihi ēngari kīhai te kōrero pākihi i eke ki te rarangi kai, ahakoa e whakawā ana ngā kōti i te tukinga kerēme i waenga i a Ngāti Whātua me Ngāti Paoa.

"Ka waiho tēra ki te taha mo tēnei rā i a matou e mahi tahi ana me Te Kawanatanga ki te whakatū whare ki te Hauauru o Tāmaki me ngā korero mo nga whare ka tu Te Kawantanga ki Te Wai o Taiki me ētahi atu ki te Tonga o Tāmaki. Na reira ko te mahi pakihi te take nui o te parakuihi me ki."

I wehe atu te Pirimia i Ōrakei ki nga whakangahau ki Ōkahu i mua i tāna taenga atu ki hui kē ki Te Uru o Tāmaki.