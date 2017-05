Bob Jahnke's Kaokao sculpture lights up Wellington waterfront

He ringa toi ataata Māori a Ahorangi Bob Jahnke, i tohua ki te tohu honore o te tau hou mo āna mahi rangatira i te ao toi Maori, mātauranga hoki. Inaianei, kua whiria āna mahi hei whakakitenga matua i te taiopenga LUX Light ki te Whanganui-a-Tara.

Ko Kaokao te ingoa o āna mahi nei, ka rere atarau ngātahi me ētahi atu mahi toi Māori ki te wahapū o Pōneke.

Mai i te kore, ki te pō, ki te ao mārama, ka piata te kaokao pakoko o Bob Jahnke ki te taone nui o te Whanganui a Tara.

Ki tā Bob Jahnke, “He honore te whakaaturanga o tenei mahi o kaokao i konei. Nā te mea ka tū tenei whakaaturanga ki waenganui i etahi o ngā mahi toi Māori rite tonu ia Hemi Mc Gregor me etahi atu.”

Ko Jahnke tērā i tīmata i te tohu pae tahi 'Māori Visual Arts' i te Whare Wānanga o Te Kunenga ki Purehuroa neke atu i te rua tekau tau ki muri, ā, e kaha pēhi tonu ana āna mahi i ngā tautapa.

I tēnei tau kua whiria āna mahi hei whakaaturanga matua ki te hui taurima o LUX Light ki Te Whanganui-a-Tara.

Hei taana, “But it’s based on the kaokao tukutuku pattern, and then there a reflection or inversion of the pattern and together they form whats known as the K figure in polynesian art.”

2.4 mita te nui o Kaokao, ā, ka tū te pakoko nei ki waho atu i te Wharewaka o Poneke. Hei tā Jahnke, he pakoko rerekē tēnei i te mea ka tīni te āhua o nga haukura ki nga whakairo, nga piktia me nga kōrero, ā nā tēra ka taea e ia ki te whakapuaki i ngā aroro Māori i ngā āhuatanga o te haukura.

“I kind of like the way that the neons create an infinite pattern. it reminds me of like Te Ao Marama coming out of Te Kore Te Po.”

Ka taea te kite i ēnei mahi e piata ana i te whanga o Poneke haere tonu atu ki te mutunga o te wiki.