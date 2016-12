Australia try to muscle in on NZ Mānuka honey market

Kei te whai a Ahitereiria kia kuhu ki te mākete mō te miere mānuka i runga i te whakapae, he momo miere mānuka hoki wā rātou e kīa nei, ko te rākau tetepe. He whakapae e kawa nei ki ngā waha o Te Ohu Miere UMF me ētahi o ngāi Māori pīhaonga.

I hiki i te ōhanga pūtea o Aotearoa mā te rua tekau mā whitu miriona tara ki te taha tuku rawa ki tā wāhi anake.

Heoi he mahi nanakia tā te hunga nō Ahitereiria, e ai ki a rātou he reka ake tā rātou miere ki tērā o mātou.

Hei tā tētahi Māngai o UMF a John Rawcliffe, “They've gone from calling their honey Jelly Bush or Tea Tree, and they now starting to call it Manuka honey and starting to call it Manuka honey?”

Hei tā Cyrus Hingston e ai ki ngā kairangahau i Ahitereiria he kupu iwi Moemoeā te kupu Mānuka, heoi kāre ia i te whakaae i aua kōrero.

“Mai rānō te ingoa Mānuka ki te ao Māori, kaore e kore he kōrero tā tērā iwi, tā tērā iwi mō te rakau nei a Manuka.”

I whakatū a UMF i te tau tahi mano iwa rau waru tekau ki te pupuri i te mana o te miere Mānuka, ka mutu i tipu mai a Manuka whero ki te whakawā i te para kore o te miere.

“He rongoa mo matou, he rongoa mō o mātou tupuna mai rānō, mai rānō he rongoa mō te tangata. A he pai ake tēnā ki a mātou e rongoa Māori hei tohu e kite ai te pai te taonga arā Manuka,” says Hingston.

“Suddenly you have all these species being called Manuka, you could plant them anywhere in the world so it's not just us vs Australia. Suddenly we lose all the work that we've done as a country to build up the understanding by the consumer about what is so unique about this honey and our values. Our country, our environment represented in this honey gets totally destroyed,” says Rawcliffe.

I ngana a Te Kāea ki te whakapā atu ki te whare wānanga o New South Wales engari auare ake. Ka tū tētahi huihuinga o ngā kaitiaki pī ki Rānana a tērā marama, ki te whakatairanga i ngā rawa o Aotearoa, ki te karo hoki i ngā whakaaro heahea a ētahi atu.