Aorangi trust to receive $3 million for historical grievances

I tāmoko te poari Māori o Aorangi me te karauna i tētahi kawenata whakaae, ā, i takoto anō te whakapāha a te karauna mō te wā i kainga ai o rātou papa kainga e te ahi e kotahi rau, rima tekau tau neke atu ki muri.

Koinei te kainga o Ōruawharo, i ngā rā o mua, he papa kainga mō ngā hapū o Aorangi. Kotahi rau rima tekau tau ki muri, i puta ngā tupuna ki te hī ika, kātahi ka hoki mai, ā, i tahuna te katoa.



Ko tā te Heamana o te Amorangi Māori Trust Board ā Tipene Heperi, "Kua tō te rā i runga i a tātou kei a mātou ināianei te mahi kia whiriwhiri kei hea mātou e haere i tēnei wā."

I tuku whakapāha te karauna ki a rātou mō ngā raupatu whenua i te tau 1851, tētahi o ngā raupatu kua roa nei te whakatikatika.

Ko tā te Minita Take Tiriti ā Chris Finlayson, "It's not actually a treat settlement that's been signed today but it's a very important resolution of a long standing grievance that has gone back some time."

I haina tētahi kawenata, he $3 miriona te wariu, ka tāea hoki te hoko tuatahi i ngā whenua tekau i te puku o Te Matau a Māui, me te noho hoki hei kaitiaki ki te roto o Whatuma.Tipene Heperi

Hei tā Heperi, "Ahakoa kei te mōhio mātou i tō mātou hītori engari i te rongo ki tērā kōrero mai i te minita mai i te karauna he tino reka te kōrero a te minita, tino reka."

Nā te korenga o te karauna ki te tautoko i te mana motuhake o ngā hapū o Aorangi ka riro ko te 7,200 eka, me te whai kainga kē atu.