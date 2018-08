Amorangi Rayner is going for gold.

Kei te whakapau tētahi whānau nō Whanganui i ta rātou katoa kia tutuki i a rātou ngā moemoeā. Ko te whānau Rayner tērā na rātou a CrossFit Whanganui i whakatu ā i whakaohooho i te tokomaha me ta rātou tamāhine hoki a Amorangi Rayner.

He Tekau ma wha te pakeke o Amorangi Rayner ā e mōhio ia me pehea te eke ki te pae o angitu.

Ko tā tōna pāpā a Matt Rayner, "He tipua a Amorangi ā kei ā ia te mana ō-roto ki te tutuki i ana mahi, kaore he ahuatnga ō-waho hei awhinatanga mōna, kaore he take māku ki te whakamaumahara kia oho mai ia i ngā ata, kia ū ia ki te kai i ngā kai pai me te whakapakari tinana, ka ū ia ki ana mahi katoa. He mea miharo te kite i taku tamāhine e mau ana i te rarau hehiriwa ki tana ūmā, kei te titia mai te āmaimai ki au inaianei tonu."

I toa tēnei taiohi no Whanganui ki ngā whakataetae Oceania i tēnei tau.

Ko tā Rayner kōrero, "I te wāhanga o te rima tekau ma toru kirokaramu te taumaha i tutuki au i te wāhanga o te snatch, clean and jerk me te total, ā i Oceania au i tutuki i tērā."

Te ahua nei i ahu ēnei mahi katoa i tōna whakapapa, nā ko ōna mātua ko Matt rāua ko Karli te whare Crossfit o Whanganui i whakatū.

Ko tā tōna māmā a Karli Kaea-Norman kōrero, "Ka whakatipu tamariki te iwi katoa ehara ma māmā me pāpā anake, he nui te tautoko ka riro ki a mātou , kei te kāinga a nannaki te awhina i a mātou i ngā mea katoa, ae ka whai awhina mātou i te hapori katoa."

Ko tā Rayner anō, "I timata me ngā mahi gymnastics me taku kaiako a Kelly ma tērā ka whiwhi au i ngā pukenga pai mo te taha whakapakari tinana i taea ai ia ki te mahi CrossFit i te wa i timata ōku mātua i tino rata au i tērā me te mea hoki i mahi tahi au me ōku mātua ā ka mutu ka huri au ki ngā mahi hiki taumaha."

Hēoi e anga whakamua ana a Amorangi i te ao hiki taumaha.

I whakakōpani a Rayner me tēnei kōrero, "Ko te wawata kia tae atu ki Oceania anō, kia tutuki atu i ētahi atu rīkoatatanga i ētahi atu wāhanga, hēoi ko te tino paetawhiti kia whai au i tētahi mētara kōura ki ngā whakataetae hoa whenua ā ao."

Ka whakataetae a Amorangi ki ngā tauwhainga hiki taumaha mo ngā kura taurua me ngā whakataetae ā motu hei te Mahuru.