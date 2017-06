52 years on Manu Korero Regionals popularity continues

Kei Maungaturoto e tū ana te whakataetae Manu Korero a-rohe o Te Taitokerau. A, i te rā tuarua nei, ka taki tūtū mai ngā tuakana ki ngā wāhanga o Te Korimako me Pei Te Hurinui.

Ko te aronga o tenei tau kia whakapakarihia te reo, whakanuia te ako, whakamanahia te ahurei.

This year's focus is on strengthening the language, celebrating learning and acknowledging culture.

Ko tā Te Aroha Pawa, (Ngati Manawa / Ngati Hine), Ae he pai mo nga rangatira hei me kii hei whakapuaki i o ratou whakaaro ae koira taku i haere mai ki te whakarongo ki te tu hoki mo toku whanau me toku iwi hoki.

He ra i rongohia te manawawera o te reo Pakeha ki te wahanga o Korimako.

Ko ta Kuao Moore (Ngapuhi / Tainui / Taranaki), "Tenei tatou e whakaatu nei i to tatou nei rangatiratanga ki te kainga kati ra ko aua wawata me whakaatu tatou ki te motu aa ki te marae.

Ko nga momo ahuatanga i whakarikitia ai Te Tiriti ko nga whenua Maori i tahae ake e te iwi Pakeha. Kua riro nga whenua kohanga ki te rakau raruraru kei te pakanga tonu te motu.

He kaupapa whakahirahira kua eke nei ki tona tau rima tekau ma rua. Taka mai ki tenei ra he tuapapa e whakaputa tonu nei i nga rangatira o te ao Maori o apopo.

Ko ta Lance Baker (Ngapuhi), Ko te mea matua kia whakaaro Maori kia haumaru ai te haere o nga Maori i roto i te ao Pakeha. Koira tetahi o nga kaupapa korero i puta i te wahanga o Ta Himi Henare.

Hei apopo tohu ai ko nga toa ki nga wahanga katoa o tenei o nga kaupapa whakahirahira o te ao Maori.