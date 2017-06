$1.5 miriona kia whakatipu kaupapa ohanga Māori

Nō te rangi nei i whakapuakitia ai he kawenga kāwanatanga hou hei whakapakari hinonga Māori, ā, e kotahi ira miriona tāra tōna wāriu. I puta te whakatau i a Te Ururoa Flavell rāua ko Simon Bridges i te hui He kai kei aku ringa i Rotorua.

Kua whakautua ngā mata rau i te karanga o te taiopenga He Kai Kei Aku Ringa - E Rere hei whakapakari ohanga Māori.

Ko tā te Mīnita Whakawhanaketanga Māori a Te Ururoa Flavell, "Kua tae mai te hunga nei ki te whakahou ki te whakaora ki te whaka ara ake i te kaupapa nei 'He kai kei aku ringa' hei rautaki mo nga mahi ohanga mo te ao Maori haere ake nei"

He pātuitanga ohanga Māori, kāwanatanga hoki a He Kai Kei Aku Ringa. I te rangi nei i whakarewahia ōna whāinga matua, ā, he tahua kotahi ira rima miriona tāra kua tohua kia whakapakari kaupapa ohaoha Māori.

E ai ki a Jamie Tuuta, no Taranaki, "He pai tēnei kia hui tahi tātou te ao Māori ki te wānanga ana i te ahunga whakamua o te ao Māori i roto i ngā tau kei mua i te aroaro."

Ko tā Flavell, "Kei te kawanatanga ētahi rauemi a ka tohatohaina ki tēnā ki tēnā a moni nei he rauemi anō rā i roto i ngā tari Ministry of Primary Industruies MSD ērā tari katoa o te kawanatanga kei konei rātou ki te tautoko, ko te tino kaupapa ko tatau me titiro tātou ki a tātou anō ki te whaiwhai haere te kaupapa nei he kai kei aku ringa maku anō rā taku whare e hanga."

Kua puta hoki te whakatau o Flavell mō te whakatūwheratanga whiringa mō Te Pūnaha Hiringa: Māori Innovation Fund, ā, i whakarewa a Bridges i tētahi rauemi tohutohu kia whai mātauranga ngā kaiwhakangao e pā ana ki te ao pakihi Māori.