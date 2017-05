WTO support of cigarette plain packing a win for NZ – Marama Fox

E whakamihi atu ana Te Pāti Māori ki ngā kōrero e mea ana, kei te tautoko Te Rūnanga Hokohoko o Te Ao i te ture a te kāwanatanga o Ahitereiria kia tohukore ai ngā pūhera hikareti, hei kaupapa oranga. E ai ki a Marama Fox, he taunakitanga tēnei mō te ture pūhera tohukore i Aotearoa, nā te Pāti Māori i kōkiri.

Ko tā Fox, ko te amine atu o te Rūnanga Hokohoko o Te Ao i ngā pūhera tohukore, he wikitoria hoki mō te kaupapa kia noho auahi kore a Aotearoa.

“Kei te haere tonu mātou ki tērā o ngā whāinga kia noho auahi kore tēnei whenua 2025. I taua wā ka hiahia kia rima paiheneti noaiho o te katoa e momi paipa tonu nei. Kei te pirangi mātou kia tipu ake tētahi reanga kāore i te momi paipa, kāore he paku āwangawanga mō taua mahi kino.”

E ai ki te rīpoata o Bloomberg News i Ahitereiria, kua whakamana te pae o Te Rūnanga Hokohoko o Te Ao i te ture mō te pūhera tohukore kia pai ake ai te oranga o te motu.

“Me whakarite tētahi māhere kia tae atu tātou ki tērā o ngā whāinga, tuatahi kia whakakorengia te momi paipa i roto i ngā motuka mēnā he tamaiti ki roto. Tuarua me whakanui te pūtea hei āwhina i ā rātou hei whakakore te momi paipa. Tuatoru me haere ki ngā kura i roto i te mātauranga me whakaako te tamaiti me pēhea te noho pai te oranga o te tangata.”

Nō tērā tau i whakamanahia te ture mō ngā pūhura hikareti tohukore i Aotearoa, nā te kaiārahi takirua o mua o te Pāti Māori i kōkiri.

“Me āta tiro atu ki te wahanga kei te momi paipa tonu. Te nuinga kei runga noa atu i ērā atu o te whenua he wahine Māori. Wētahi ko ngā wahine rangatahi e hapū ana, e whāngai pēpi ana i a rātou e rangatahi tonu.”

Ko te whakapae ka puta te whakatau a WTO ā te marama o Hōngongoi.