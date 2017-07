Woman behind Taika Waititi's success

Ko te ringatohu rongonui a Taika Waititi te toa whakaihuwaka o te pō tuku taonga o Matariki i tēnei tau. Nā tana tuahine tana tohu i whakawhiwhi i mua i te hunga i poipoitia ki ana kōrero miharo.

Koinei te wā tuaono kua whai wāhi a Tweedie Waititi ki te whakakapi i ngā māhi a tōna tūngāne.

I tēnei wā kei Atlanta-Georgie a Taika e whakaoti nei i te kiriata hou o Thor, a Ragnarok. I a ia ngā toahanga tiketike me te wāhanga whakangahau. Ko Tangiwai Ria anō hoki tētahi o ngā tautapanga.

Ko Tweedie hoki tētahi atu o ngā kaiarataki i te kiriata Māori o Moana.

Hei tā Tweedie Waititi, "Taika and I, and his wife Chelsea are producing the re-versioning of Moana into Te Reo Māori. It's something that we pride ourselves on, mō te reo te take."

Nāna kaiwhakataki rongonui o te āo pouaka whakāta a Pio Terei rāua ko Stacey Morrison te pō i hautu ki Tāmaki Paenga Hira i te taha o ngā whetu, ngā rangatira me ngā whetu maiangi.

Nā Lisa Carrington te metara kaura e rua ngā wā o ngā Orimipia te wāhanga hākinakina i wikitōria, ā, ko Rawinia Higgins tēra ka kapo i te wāhanga mo te reo me ngā tikanga. Ahakoa ngā toa i roto i taua wāhanga.

I whakanuia hoki a Te Puea Marae mo ngā whakapau kaha hei whakaruruhau i ngā whānau, kore kainga.

Ko tā Hurimoana Dennis, "He tino taonga tēnei he tino honore mō mātou, heoi anō kua tae ake matou te hā o Te Puea, ā, koina te tino harikoa mō mātou.

Koinei te tau tuarua o te huihuinga hei whakanui i a Ngāi Māori e taikaha ana i roto i ngā wāhanga whakangahau, mātauranga me te hākinakina.