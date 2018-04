Wahine Disaster commemorated 50-years on

I whakarauika mai te tini i raro i te kahu o te pō ki Eastbourne, Pōneke kia maumahara te hunga i hinga ki te aitua Wahine he rima tekau tau ki mua. I tū te whakamaumahara ki te kura o Muritai, tētahi whare ohorere i taua wā, he pātata ki tātahi te wāhi i tau ai ngā tupāpāku.

He hīmene ki te hunga i hinga, otirā ki ngā mōrehu anō hoki.

E waru tau te pakeke o Konga Reriti i te wā o te aituā nui rā, e here pū nei ki ōna mahara.

"A muri i te kura i hoki atu au ki te kainga ka kite i te ahuatanga ki te pouaka whakaata. I tino aue! I kite te waka i tōna taha i hiahia ahau ki te haere ki te titiro."

Ko ōna mātua kēkē, ko ōna whanaunga hoki ētahi o ngā kai-whakarauora i taua rā mōrikarika.

"Ta rātou korero ki ahau i tino pouri, i tino mamae hoki te kite i te āhuatanga o te waka nei i kite ai hoki i ngā iwi ngā tangata ki ngā waka ora e tau mai e haere mai ki uta, te āhuatanga o Tawhirimātea nei. Ae."

I te tau ono tekau ma waru i tuki te Wahine ki Te Tangihanga a Kupe, i Te Whanganui-a-Tara. E rima tekau ma tahi ngā tāngata i mate.

I runga i te waka, ko Judy Feldon me tōna hoa tāne e whakanui ana i tō rāua mārena.

"I had my bag and he was helping take people off the boat. Stu he just grabbed my bag opened it up and shoved everything down his shirt under his life-jacket. We had everything including our wedding licence, the lot."

E ai ki Te Wahine Chariatable Trust, he parekura tēnei i panoni ai te hanganga o ngā Kaipuke puta noa i te ao.