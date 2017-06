UOA Te Huarahi Māori teaching degree celebrates 21 years

Ko 'Te Huarahi Maori' te tohu kaiako Māori o Te Kura Akoranga me Te Tauwhiro Tangata ki Te Whare Wānanga o Tāmaki Makaurau. He tauira o mua, he akonga hou, he kaiako, he kaitautoko hoki i whakakao atu ki te whakanui i te tau 21 o te hōtaka nei.

E whakanui ana i te rua tekau mā tahi tau o te hōtaka whakaako e kīa nei ko Te Huarahi Māori.

Hei tā Hemi Dale, Toihau Hōtaka Reo Māori, "Ka whakahaeretia ētahi mahi e whai wāhi ai rātau ki te whakawhanaunga rātau ki a rātau otirā ētahi awheawhe hoki e whai wāhi ai rātau ki te uru atu ki roto i ētahi o ngā mahi e hāngai ana ki te whakaako i roto i te akomanga, he aha ētahi o ngā rautaki hei whakatairanga i te reo i roto i o tātau akomanga me ētahi rangahau o te wā e hāngai ana ki tēnei mahi te whakaako mā te huarahi o Te Reo Māori.

He hōtaka whakaako Te Huarahi Māori ki Te Whare Wānanga o Tāmaki Makaurau. Hei tā Hemi Dale he whakatupu pouako kura kaupapa Māori, kura rūmaki rānei, kura reo rua rānei te mahi.

Ko tā Blanche Saua, Ngāti Whātua, Niue, "He huarahi e taea ana e au te whakaaweawe i ngā rangatahi i ngā tamariki e taea ana hoki au te kōrero Māori ia rā ia rā, i te mea ko taku whainga ki whakaako ki roto i ngā kura kaupapa Māori."V03

Nō te tau kotahi mano e iwa rau, iwa tekau mā whitu rewa ake ai Te Huarahi Māori. Ka mutu, tata ki te kotahi mano ngā tauira kua puta.

Hei tā Dale, "Ana kua haere rātau te nuinga ki ō tātau kura reo Māori, hoi anō ko ētahi anō kua uru ki ētahi atu momo kura, kua haere ētahi ki tāwāhi, āhua nui anō hoki kua uru ki te ao pāpāho, te ao hauora me ngā mahi whakawhanake i o tātau iwi."V04

Hei tā Hemi Dale he whakamānawa i ngā mahi kua tutuki, he titiro whakamua ki ngā tau kei mua i te aroaro.