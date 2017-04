Treaty of Waitangi relocated to National Library

Kua hūnuku te Tiriti o Waitangi, Te Whakaputanga o te Rangatiratanga o Niu Tīreni me te Pētihana Wahine.

I te whā karaka i te ata nei i hui tahi te marea ki te hikoi i ngā taonga motuhake ki tā rātou kainga hou.

Maha ake i te rima rau ngā tāngata i tae atu ki te whakamana i te nekehanga ki te kainga hou e tītohu ana ki te ao.

He nekehanga motuhake mo nga pepa tino whai mana o Aotearoa.

E ai ki te kaitakawaenga Māori a Kura Moeahu, “I te mutunga o te ra kua tau to mātou mahi ki te honore i ngā tupuna ehara ngā pepa i ngā tupuna ki au ki te kawe kia ratou I roto io ratou ao me o ratou tikanga.

Ki tā Peter Dunne te Minita o ngā take Taiwhenua, “It's been a long journey and its had its moments but it's actually come out remarkably well in the end.”

E rima rau neke atu nga taangata I tae atu. E ai ki te kaitohutohu Maori mo te nekehanga a Kura Moeahu, he tohu whakahirahira hoki tēnei mo te hononga ki waenga i te ao Maori me te ao Pākeha.

Hei tā Dunne, “One of the things that I've valued in this process is the partnership that we've established with iwi and I’ve said to them that even though the particular project might be coming to an end the partnership cannot end we've got to carry on.”

E whitu ira rua miriona taara kua whakapaua e te kaawangatanga kia huunuku I nga pepa whai mana. Kua whakaritea te kaupapa i nga tau e rua ki muri e te tari taiwhenua. Na te Iwi o Ngapuhi aua pepa I arahi ki tenei kainga hou a ko ratou hoki nga kaitiaki o te tiriti.

Ko tā Sonny Tau o Ngāpuhi, “Mo te noho te tiriti ki konei korekau e raruraru i te mea horekau ia matou I te kainga horekau ia matou i ngā pukenga me nga waahi hei noho i enei Taonga kia tiakina e kia kaua e ngaro enei taonga.”

Ka tūwhera te whakakitenga hou a te tekau ma iwa o Haratua.