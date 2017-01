Traditional waka races take flight at Tāmaki Herengā Waka Festival

I hui kotahi te Mana Whenua me Ngāi Mātāwaka ki te Waitematā ki ngā rēhi waka tētē i te huihuinga Tāmaki Herengā Waka, ko te kaupapa he whakaora i ngā hītori, ngā tikanga waka, ahurea waka anō hoki.

I mānu ai ngā waka tētē ki te pito taiea o te Waitematā.

Tēkau mā ono ngā tīma nō te Mana Whenua o Tāmaki Makaurau e pakanga atu ana mō te taitara. Engari anō ki ētahi, ehara tēnei i te whakataetae noa iho.

Hei tā Namaka Barclay-Kerr, Tāmaki Herenga Waka Trust, “Te kaupapa nui te haere mai ki Tāmaki Makaurau ki te whakanui ngā mahi waka ngā waka tētē, ngā waka tangata, ngā mahi waka ama ki waenganui i a tātou te Ao Māori ki waenganui hoki i a tātou o Te Moana-nui-a-Kiwa.”

Ko tā Riki Minhinnick, Ngāti Te Ata, “I kitea nei e au te pānga o te tangata ki te waka, ngā rangatahi ki te waka, i puta mai o rātou ngā ake haka, ngā kōrero tātaki ērā tūahuatanga, nā i kōrero atu rātou ki te waka, ka kōrero mai anō te waka ki te tangata, i kite au i tērā i rongo au i tēra, no reira tērā tētahi mea tino mīharo rawa atu kei roto i tēnei kaupapa.”

Hei tā Hoturoa Barclay-Kerr, Tamaki Herenga Waka Trust, “He mahi anō kia mōhio ake ngā tangata ngā iwi o Tāmaki Makaurau, ā kō wai atu ō rātou whanaunga, ō rātou hoa me ngā iwi ō kōnei. He rangi pai hei whakakotahi tātou katoa i raro tētahi kaupapa pai i raro tētahi kaupapa ā hauora tētahi kaupapa ā nā ō mātou tūpuna.”

Ko ngā tīma i tae atu ki te whiringa whāiti tuatahi ko Tamaoho rāua ko Ngāti Te Ata.

Ko Ngāti Tamaoho e kore e tae atu ki ngā whiringa toa.

Ko tā Ted Ngātaki, Ngāti Tamaoho, “Kua mate, kātahi ki tēnei te kaupapa nei hei awhi nei tā tātou mokopuna mai ki te awa e rere, te moana nei, te tiaki nei i ngā karanga o tēnei.”

Hoea atu e Te Pou Herenga Waka me Tāmaki Herenga Trust ngā whiringa whāiti tuarua.

Ko Te Pou Herenga Waka i mutu manawakiore mai engari e koa ana rātou ki te nohotahi ki te kaupapa nei.

Hei tā Modesty Wells, Te Pou Herenga Waka, “Oh we did well today ay. We haven't had much training in this type of waka so we use to the waka ama our six-man waka so this is quite a new challenge for us, but I think we did awesome. We had a big week last week away at the sprint nationals. Just coming back together as a club and just being with each other it’s been really well.”

I tuki rae ki te rae a Ngāti Te Ata me Tāmaki Herenga Waka Trust i te whiringa toa, e upane ana rāua mai i te timatanga ki te mutunga. Engari ko Tāmaki Herenga Waka Trust i whakaihuwaka.

Ko tā Namaka, “Nōku te waimarie i whai tūranga ki te rēhi whakamutunga ngā whiringa toa. Ae nōku te whiwhi kia urungi tētahi tīma kaha kia eke ai tātou ki taua taumata.”

Hei tā Mihinnick, “Ae i tuku i a mātou nei kaha, paratī te wai, aua ahuatanga katoa e pā ana ki te hononga ki te waka otirā ki te wai.”

Kāore e kore, ka ora tonu ngā rēhi waka tēte ki ngā tauwhāinga pēnei ki Tāmaki Herenga Waka Festival, ahakoa ngā aukaha o te ao auaha e tuki mai nei.