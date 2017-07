Thousands are expected to mourn master carver Dr Clifford Whiting

He maimai aroha mō Tākuta Clifford Hamilton Whiting o Te Whānau a Apanui, e waru tekau mā tahi ngā tau, ka hinga nei. E matapaki ana ko te tini me te mano ka tae atu ki te tangihanga o tēnei kaiwhao, kaiarahi anō hoki i ngā toi Māori.

He uri o te Tai Rāwhiti, nō te tau kotahi mano, toru tekau mā ono whānau mai a Cliff Whiting ki Te Pōhue. Ko tōna taiao, ko ōna iwi hei tūāpapa mōnā.

Ko tā te Pou Ārahi Whakahaere o te Manatū Taonga ā Ripeka Evans, "He was able to take very ancient values and turn them into contemporary conversations."

Kei te whakamaharatia tā Cliff Whiting whakawhanake ana i ngā mahi toi Māori.

Ko tā tētahi kaihautū, Te Papa Tongarewa ā Arapata Hakiwai, "Neke atu i te rima tekau tau ia e whakarauora ake i ngā wharenui tawhito me te mea anō nei ko ia he kaihanga o ngā wharenui hou nō reira ko tōna kaha ki te tiaki ki te manaaki ki te poipoi i ngā toi Māori.

Nāna te whare rongonui o te ao hou nei a Rongomaeraeroa Marae i whao.

Hei tā Evans, "That piece was a statement about the conversation between Māori and Pākehā."

Nō te tau iwa tekau mā rima tohua ia hei kaihautū Māori ki Te Papa Tongarewa, ā, kei te kawea tonutia ōna wawata kia tū hei whare taonga kākano rua.

Ko tā Evans, "He strongly believed in New Zealand he strongly believed in Te Papa as the first Kaiahutū in that bi-cultural conversation."

Hei tā Hakiwai, "Kua para ia te huarahi, ko te mea nui nē mā mātau ināianei te riro mā mātau e tutuki ngā moemoeā i moemoeātia e Cliff i ōna rā.

Kei Kororāreka e takoto ana, hei te ata whakahokia atu ki Te Kaha ki Maungaroa Marae.