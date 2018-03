Te Mātawai appoints first representative to Māori TV board

Kua tohia ko Kingi Kiriona hei māngai tuatahi mo Te Mātāwai ki te poari o Whakaata Māori. Ā e tuku aumihi te teihana ki a ia ahakoa ts Kiriona wero ki a Whakaata Māori ki tētahi haka i Te Matatini 2015.

Ko tā te Mātanga Reo a Kīngi Kiriona he honore nui tāna tūnga hou.

"He mahi ma te iwi, he mahi ma ngā reo tukutuku, he mahi ma Te Mātawai he mahi mo te reo Māori. No reira nōku te whiwhi."

E kaha tautoko a Kiriona e Te Mātāwai. He reo pāpāho o mua ia, ā tuhi, a irirangi, he kairipoata, ringatohu, mātanga reo ano hoki ki Te Reo Tātaki.

Ko tā Te Atarangi Whiu, Tāhuhu ki Te Mātāwai "kua poua ia hei māngai ki runga i te Poari o Whakaata Māori i te mea kei a ia nga pukenga."

Ko Whakaata Māori te keo o Kiriona me tāna rōpū Te Iti Kahurangi i te ahurewa o Te Matatini he toru tau ki muri. Ko te wero kia noho Māori ai a Whakaata Māori. E toru ngā rā i hipa i te kite o taua haka katahi i whakairi ki te whārangi ipurangi o te teihana.

Ko tā Kiriona "ko te tikanga o te haka he whakaputa i aku whakaaro he whakaputa i aku kare ā roto mo nga mahi a whakaata Māori i taua wa engari kua ea rawa atu tēra."

Ko tā Whiu "Kua whiti mai ano te rā i roto i tēnei ao o tēnei rā, ara ko te reo tēra. No reira re aro atu tātou katoa mātou o Te Mātawai, koutou o Whakaata Māori ki te kaupapa kotahi. He aha hoki tēra? Ko te reo."

I tuku mihi a Whakaata Māori ki a Kiriona, engari kaore i tuku kōrero ki te take o taua haka ko tā rātou kua tō te rā ki taua kaupapa.

Ko tā Kiriona "Nōku te tino whiwhi me uaua ka pēra. Me uaua ka taea tētahi kaitito te kī kua titohia tētahi haka engari kua whakatakotohia hoki he huarahi ki mua i a ia ki te ata kimi rongoa mo nga take i whakaarahia ake ai i roto i tana haka no reira koina ahau e tu nei i runga i te ngakau whakaiti i te whiriwhiritanga mai ōku."

Ka tū a Kiriona ki te tūnga o mua o Piripi Walker. Ka timata tāna tūnga i te tekau o Paengawhāwhā mo te toru tau.