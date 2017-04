Smartphones with Māori language operating systems on the way

Ka rewa te waea rorohiko reo māori tuatahi o te ao. Ka mana tūturu te reo ki te wāhanga P series o taua waea.

Ko te Huawei P10, P10 āpiti hoki, ngā waea atamai reo Māori hōu e para ana i te huarahi hurinoa i te ao. Koianei te waea atamai tuatahi o te kamupene o Huawei e whai ana i ngā kīanga me ngā kupu Māori toru tekau mā rua mano.

Hei tā te Mangai o Huawei a Andrew Bowater, “Previously we'd done work with 2 Degrees on offering a predictive text service which picked up te Reo language and we wanted to be able to I guess take that a step further.”

E ai ki te Mātanga reo Māori a Scotty Morrison, “He rauemi tēnei hei whakaako, he rauemi tēnei hei whakaora, he rauemi tēnei hei whakamahi mā te tangata i te reo i roto i āna kawenga o ia rā o ia rā, nā te mea mōhio tonu tātou ko tēnei mea te kawe reo te waea pūkuro, koia te hoa piripono o te nuinga o ēnei rā.”

Kua kotahi tau te waea nei e hangaia ana, nā Wiremu Tipuna, takawaenga Māori i te Te Wānanga Aronui o Tāmaki Makau Rau i whakamāori. Tērā anō te whakaaro kia whakawhānui ai ngā āhuatanga reo Māori ki tua.

Hei tā Bowater, “When you change the language on your phone of the menus in the andriod system will all be in te Reo Māori so that's a massive jump forward. Beyond that we could look to do voice predictive and all sorts of stuff down the line?”

Kotahi mano tara te utu mō te waea P10, kotahi mano toru rau mō te waea P10 āpiti rānei, Ka taea te tangata kōwhiri kia reo Māori anake te waea, kia reo rua rānei.

Hei tā Morrison, “Kua whai mana te reo Māori i te taha o ērā atu reo o te ao, i roto i tēnei waea pūkoro hōu nei. Whakaaro te umanga nei, ae he mana tō te reo me tautoko i te reo.”

Ka rewa ake ēnei waea atamai ki te hoko ā tērā Rāapa.