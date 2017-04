Report reveals immediate action needed for Māori reoffending

I takahi te Karauna i ngā herenga tiriti i tāna kore e aro tika ki te whakaheke i te hunga Māori e tōai hara ana, koinei te whakatau a te Rōpū Whakamana i te Tiriti o Waitangi i tāna pūrongo, Tū Mai te Rangi! i puta i te rā nei. Ko tā te ripoata he take nonoi tēnei, ā, me mātua aro te kāwanatanga ki te whakatika i a ia.

Ko tā Te Rōpū Whakamana ko te wehenga i waenga i ngā tatau tōai hara a te Pākehā me tā te Māori e kore tāea te whakahē. Koia pū te take i tokomaha ai te hunga Māori i rō mauhere.

Hei tā te Kaikereme a Tom Hemopo, "Harikoa kē au kua tukuna kē te ripoata i te mea kei te tino aroha kē au ki a Ngai Maori mā e takoto ana i roto i nga whareherere he moumou tangata he moumou taonga ki te pō tera."

E ai ki te Minita Take Hara a Louise Upston, "It's a really constructive report and I think the recomendations in there are practical."

I rongo te Rōpū Whakamana i te kerēme a Hemopo i tēra tau. Kei te whakaae te āpiha matua o mua ki ngā tūtohu i puta

Kia whai wāhi a Ngāi Maori ki ngā rautaki hei patu i ngā tatau tōai hara

Kia whakatauria he paearu, he pūtea hoki kei taunaki i taua whāinga

Kia whakarerekētia te Ture Ara Poutama o te tau rua mano mā whā kia hāngai ai ki ngā kawenga tiriti a te Karauna.

He tā Hemopo, “Kei te mohio kē taua e rua nga mahunga he pai te whakaaro. Koira ra taku moemoea e kare, mena ka tūtuki pai kē tena wawata kua ea pai taku mahi."

Ahakoa ngā pae tawhiti i puta i te rāngai ture i te marama o Hui Tanguru, hei tā te ripoata e whānui rawa ana te rautaki patu tōai hara Māori, ā, kāore ana pūtea hei whakatutuki i te whāinga.

"He koretake kaore ke ratou e ahei ki te korero ki te tiaki i nga tangata kua taka ki te he."

E ai ki a Minita Upston, “The Kingitanga Accord is a real piratical example of working with Maori on this particular challenge and it recognises that we need to find new ways to solve this particular challenge and get different results."

Ka tatari te minita ki te ripoata a te tumu whakarae i mua i te kōkiri i ngā tūtohu ripoata.