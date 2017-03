New resources to fight Māori male suicide

Kātahi anō tētahi pukapuka rauemi Māori hōu ka rewa ake, hei awhi i ngā whānau huri noa i ngā rohe ki te aukati i te mate whakamomori o ngā tāne Māori. E ai ki te kaituhi, ki a Jordan Witi, he taonga tēnei e tino hiahiatia ana, nā runga i te tokomaha o ngā tāne Māori kua hinga i tēnei mate.

He rauemi kua kaha tōminamina, kei ngā ringaringa o tēnei hunga e ngākau nui ki te whakakore i te mate whakamomori o ngā tāne Māori.

E ai ki te Kaituhi ki a Dr Jordon Waiti, “There was a need for it from our Māori communities throughout the rohe. The large number of suicides that have been happening around the rohe.”

E ai ki a Michael Naera, Kaiarataki o Kia Piki Te Ora Suicide Prevention based in Rotorua, “Korekau he pukapuka mō tēnei take te whakamōmori. He tino mīharo rawa atu kia whiwhi ai tēnei pukapuka, nā te mea, me pēhea te haerenga tātou te iwi Māori, me pēhea te haere ngā kuia me ngā koroua, ngā pakeke hoki.”

E ai ki te rīpoata a Te Manatū Hauora rua mano tekau mā ono, ko te nuinga o ngā tāngata e mate whakamomori ana i te motu, ko ngā tāne māori.

Ko tā Naera, “He āhua whakamā tāne Māori ki te tae atu ki te tākuta, ki te kōrero ki te tākuta, me te whare wairangi ki te kōrero ki ngā tākuta i reria. Wētahi atu, he tino māro ki te āhua o te tāne Māori.

Nō tērā tau a tākuta Waiti i tīmata ai te tuhi i te pukapuka Te Pātūtū Oranga - Successful initiatives to suicide prevention amongst Tāne Māori, ā, nāna i hanga te hōtaka o Whakaoranga Whānau me te tirohanga Māori, hei āwhina i ngā whānau ki te aukati i te mate whakamomori, arā, Whanaungatanga, Pūkenga, Tīkanga me te Tuakiri-ā-Māori.

Hei tā Dr Waiti, “Even humours a big one amongst Māori that I've found. You know having a look at the brighter side of negative situations. If you look around tikanga it's around spirituality, taha Māori as well te taha wairua. And positivity as a belief. Being able to look at the positive side of negative aspects.”

Kua whakamānu te pukapuka o Te Pātūtū Oranga mā te pae tukutuku mā te whārangi pukamata anō hoki o Waka Hourua.

If you or anyone in you know is need of assistance please visit www.mentalhealth.org.nz or contact any of the organisations listed below.

National helplines

Lifeline – 0800 543 354 or (09) 5222 999 within Auckland

Suicide Crisis Helpline – 0508 828 865 (0508 TAUTOKO)

Healthline – 0800 611 116

Samaritans – 0800 726 666