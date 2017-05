Mum weave wahakura for smokefree futures

Ko te wahakura te waka mātauranga mō ētahi māmā o Te Mōana nui a Toi e akona me pēhea te noho auahi kore i mua i te whānautanga mai a o rātou pēpi. Ko tā Tiana Bennett, te kaiwhakahaere o te kaupapa Ūkaipō, ko tēnei wānanga anake ka noho ko māmā te kairaranga o tōna ake wahakura, ehara te tākoha mai nā tētahi atu mō pēpi.

He māmā e whiriwhiri ana i te oranga auahi kore mo pēpi.

Ko tā Tiare Nicholas, Ngāti Ranginui, Ngai Te Rangi (māmā), "Ko te painga o te wahakura ka taea te whānau te awhi i a koe e whiriwhiri ana i tō wahakura. Nā tērā ka poipoi tahi koe me to whānau i a pēpi i te wā kotahi."

Ko tā te kaupapa kore utu he tautoko i te māmā e hiahia ana kia auahi kore mo pēpī. Ka raranga te wahakura i ngā rā e wha hei kawe i te mātauraga mō ngā pānga matua o te momi paipa, te noho haumaru hoki i te wā e moe ana a pēpi. He pukenga ka akona i a rātou e whiri ana.

Hei tā Nicholas, "Ki te aro whakamua mō ngā uri whakatipu ki te momi koe I a koe e hapu ana ka pēra hoki ou uri I te mutunga nā whai anō kua pērā o mokopuna."

E rua tekau ngā māmā kua eke ki te kaupapa I timata I te marama o Whiringa-a-Rangi. Whitu tekau ōrau o rātou ka puta auahi kore, te toenga kua kaha heke te momi paipa.

Hei tā Tiana Bennett, Kaiwhakahaere, "Some have picked it up afterwards and that's life, stresses or whatever but they actually receive follow-up support through local stop smoking service as well."

Ko tā Nicholas, "Kua mutu kē taku momi paipa heoi ko tāku hiahia kia pera hoki te whānau, te hapori, otirā te iwi Māori."

Ko te tuatoru tēnei o ngā wānanga e ono i raro i te korowai o Ūkaipō. Ka tū he wānanga anō hei te marama o Hōngongoi.