Māori U20s vice-captain Ere Enari shows promising leadership

Kua wehe te kapa rua tekau tau heke iho o Aotearoa mō te whakataetae Ipu whutupōro a Ao, ki Tibilisi Hōria. Kua hoki atu te toki a Ereatara Enari ki te kapa hei kāpene tuarua, he turanga kua whakawhiwhia ki a ia mō tōna kaha ki te whakaatu i tōna rangatiratanga i te kapa.

He ringa raupā, koirā te āhuatanga arahi a te kaitaki tuarua o te kapa whutupōro rua tekau tau heke iho ā-motu, a Ereatara Enari.

"Mo ahau, me mahi te mahi, kore rawa e maha aku kupu no reira moku hei arahi te tima me mahi oku mahi, a, ka pai te katoa."

I ngākau whakapuke te tirohanga a ōna mātua ki tā rātou tama e whakarite ana kia rere whakatopa atu ki Hōria.

Hei tā tōna Mātua"I te wa e pepi ana tae atu ki tenei wa, tino kaha ia ki te purei whutupaoro, te soccer hoki me nga ahuatanga katoa o te hakinakina. Te mea hoki he tino kaha ia me tona taha maori te mahi mau rakau te mahi kapa haka."

Mo Enari, ehara te tūranga kaitaki i te tūranga hou, i ārahi ia i tōna tīma ā-kura, i a Tū-Toa, ki taumata angitu.

E ai ki te Kaiako, "Ere Enari is our vice-captain so leadership is something that we're expecting out of him. Obviously he's already played at a very high level, he's played for Canturbury in the Mitre 10 Cup so he's going to provide us with a lot of direction.”

E kānapa ana ngā rangi kei tua mo te uri o Te Aitanga a Mahaki o Rongowhakaata, e whakawhiti kōrero ana ia ki te kapa Crusaders, engari, ko te aronui o te wā, ko ngā whakataetae ā-ao.

Hei tā Enari, “The teams we're looking out for in our pool play are Ireland, Scotland and Italy. However, our first game's against Scotland so we'll focus on that game first.”

Ka tū te huritau ruatekau o Enari hei te rangi i mua atu i te tukinga tuatahi ki Kōtirana, ka pūhia ōna kānara, ka manakohia pea he wikitōria.