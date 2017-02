Māori language web series grabbing attention for explicit content

He whakaaturanga reo Māori i runga i te ipurangi kei te whakaohooho i te tini ngerongero, nā te wairua pīkonikoni o āna rerenga kōrero. Ko te whāinga a ngā kai-waihanga, he whakatairanga i te reo Māori, engari ka kawa rānei pea ki ētahi?

Rere te whiu, he hōtaka ipurangi nā ngā tautoko a Te Māngai Pāho, tekau mā whitu mano neke atu te hunga kua mātaki mai. He hōtaka mo te hunga kōrero i te reo Māori, ā, he wairua onioni ka puta.

Hei tā Matai Smith (Rongowhakaata), “Kei konei tātau i te ao tūroa nei i te ao hangarau nei ko a tātau tamariki he mōhio nō rātou ki te whātoro atu ki ngā, kia Pukamata ki te ao ipurangi no reira ae, koinei taku whakatūpato.”

Heoi e ai ki ngā kaihautū o te hōtaka i hanga tēnei hōtaka i te ao māori.

Ko tā Kristin Ross (Ngāti Kahu), “Kia kāua tātau e riro ma te whakaaro pākeha o tātau whakaaro e arahi waiho ma to hinengaro Māori tēnei hōtaka e aha, e whakamārama pea.”

Hei tā Smith, “Mo te whakakata i te tangata kāre he painga i a Rere te whiu nē! Ki au nei he rawe te wairua ngahau ō roto i ngā kiriata, ka mutu he akoranga tonu kei roto.

He hōtaka ipurangi e whakaako ana i ngā kaikōrero māori, tauira hoki i te tika o ngā kōiriiri o ngā kīwaha.

Ko tā Kristin Ross (Ngāti Kahu), “He tino rerekē te kōrero mo te mahimahi i te reo Māori tēna i te reo pākeha nō reira ka raru pea ngā kōrero rā i te whakapakehatanga, heoi anō, ko te mea nui ko te reo e rangona ana.”

Hei tā Hōhepa Tuahine (Te Arawa, Tūhoe), “Kei te pirangi au kia noho tonu ko tēnei hotaka kua hangaia mo te hunga matatau ki te reo Māori kia waiho ma tērā hunga tēnei hōtaka e whakawā.”

Koinei te tuarua o ngā whakaputanga hōtaka o Rere Te Whiu, whātorohia to rātou whārangi pukamata mo aua hōtaka.