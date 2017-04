Labour promise more houses in greater Wellington

Ko te kaingakoretanga tonu te take kei te ito o ngā whakawhiu o te Rōpū Reipa ki te kakari ia a Nāhinara. I tēnei rā tonu i whakatakoto rautaki rātau ki te whakatakoto kia 400 ngā whre ki te tairaki o Te Whanganui-a-Tara, mō te hunga kainga kore. Ēngari e ai ki a Marama Fox, me whānui ake te aro ki tērā o te hanga whare noa.

He rā anō, engari e ōrite ana te whakawhiu.

Hei tā Te Rangatira o Reipa a Andrew Little, “When you don't have enough houses, you build more bloody houses!”

Ko te kaupapa matua o te Rōpū Reipa i te tatanga mai o te kōwhiringa pōti i tēnei tau ko te kainga koretanga. A kua toro atu ki te taone matua o Aotearoa. He kītaurangi i tukuna e te kaiārahi o te Rōpū Reipa, e 400 whare ki ngā pekanga o waho o Pōneke.

“We have to get serious about the housing crisis.”

Kei te whakaae a Marama Fox o te Pāti Māori, ko ētahi o ngā rautaki o te kāwanatanga e hanga pōhara ana.

“11 mano ngā whare kei te hangaia ki Tāmaki-Makaurau i tēnei wā tonu ēngari ko te katoa he 1 miriona tāra.”

Engari kāore hoki ia i te kite i te wāriu o te whakaaro o Reipa, ki te aro pū ki te hanga whare.

“Ki ahau nei ēhara I te mea me hanga noa i te whare. Me hanga whare kia utu iho te utu ki te hoko i te whare.”

Ko tā te Pirimia a Bill English, kei te arohia te kaupapa nei.

“The size of the response is unprecedented. No government has ever spent 300 million on social housing and we're expanding social housing as well.”