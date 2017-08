Kua whakanuia a Marara Te Tai Hook o Taitokerau rāua ko William Gray o mō wā rāua mahi tautoko hapori

Kua whakawhiwhia a Marara Te Tai nō Te Taitokerau (Ngāti Kura, Patu Keha) he mētara na te Kūini o Ingarangi mo wāna mahi ki a Ngāi Māori. Ā, kua uru hoki a William Gray nō Uawa (Te Aitanga-a-Hauiti) ki te Kāhui Āpiha o Aotearoa mo wāna mahi ki ngā hapori Māori.

84 ngā tau a Marara Te Tai Hook, he koi tonu te hinengaro.

“Ngēngē te tinana engari kei te kāinga aku mokopuna, ko ahau e ako ana i a rātau me pēnei koutou me pēnei koutou, inā tae mai koutou ki te marae, inā mea ahau kia peke koutou me peke koutou.”

Kua whakanuia āna takoha ki ōna iwi hei pou marae, pou tikanga, pou reo hoki.

“E whakaako ana au i ngā uri whakatipu ake ki te kōrero ki te hanga i ngā tikanga e pā ana ki a tātau te iwi Māori e pā ana ki ō tātau mātua tūpuna nō rātau hoki ēnei akonga ki ahau ki a mātau katoa.”

I whakanuia hoki a William Gray kua roa nei e tautoko ana i ngā marae, ngā kura, otirā ngā whānau o Te Aitanga-ā-Hauiti.

“We're experiencing a world of economic uncertainty of economic and social unrest so it's important that we get out there in the field amongst our people.”

23 tau a ia i mahi hei pou whakapono ki Te Ope a Tū, ā, hei tā te kāpene nei kei ngā rangi ngā wawata mō tōna iwi.

“We have the opportunity those wonderful treasures the wonderful gifts of our people with the nation at large that we can share the quality information not only at a national level but the world as a whole.

E ai ki Te Kāwana-Tianara a Patsy Reddy kua whakahaumakotia e te hunga nei i te ahurea, te ohanga me ngā hapori o Aotearoa.