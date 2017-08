Kua tohua a Moe Milne rāua ko Susan Huria hei Āpiha o Te Roopu Kahurangi o Aotearoa

Nō te rangi nei tū ai te ngā tohu ōkawa o te Kāwangatanga ki Te Whare Kāwanatanga ki Tāmaki. Ko Moe Milne (Ngāti Hine) tērā he kaimahi hauora, mātauranga hoki, rāua ko Susan Huria (Ngāi Tahu, Ngāi Tūāhuriri) he mātanga mana whakahaere, i whakahōnoretia mō wā rāua mahi.

Neke atu i te whā tekau tau a Moe Milne e whakapau kaha ana ki ngā mahi hauora hinengaro. Hei tāna, me rangahau he aha te Pākehā e kore ai e mau i te mātauranga Māori.

Moe Milne (Ngāti Hine), “Ko rātau e whakaiti ana i a tātau engari ki tōku titiro me taku mahi maha kia huri mai te aroaro ki te ao Māori ko rātau kē te hunga e kore kē e mārama ki tēnei mea te mātauranga.

Nō te rangi nei tohua ia hei Āpiha o Te Roopu Kahurangi o Aotearoa.

Hei tāna, “Me ora i tōna whānuitanga ae kia ora te reo engari kia tū ai tātau ki runga i o tātau whenua, kia mōhio ai tātau ki ō tātau hononga ki te taiao, kia mōhio ai tātau te ao e noho nei tātau he ao Māori.”

Kua whakanuia hoki a Susan Huria mō wāna mahi whakahaere.

Hei tā Susan Huria (Ngāi Tahu, Ngāi Tūāhuriri), “My most rewarding moment is to come and that's when Ngāpuhi settle because I've been involved in a very behind the scenes way.”

Hei tāna, kei te whiti te rā ki mua.

“So it's really early days things are shaking out and I think they will be the making of Aotearoa in 50 years time because of the attention to environment, cultural, social, all of the important issues as well as driving that commercial cart.”

E ai ki Susan Huria kia tau ngā mahi, ki te taha o Ngāpuhi, ka whakairia tōna pōtae.