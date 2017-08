Kua riro i a DJ Spell te taitara o DMC Online DJ Champion

E whakapono ana pea ētahi he whakatangi pūoro noa ngā mahi a te kaituku. Ēngari e ai ki te toa whakaihuwaka DMC Waiata mā runga ipurangi, me mōhio ia ki ngā momo pūkenga ake.

Ko ia te Māori kaiwhakatangi pūoro tuatahi i te ao.

Ēngari hei tā DJ Spell, nā te nui o nga kaituku i Aotearoa nei, kare e kore ka ara mai anō he tira hou.

Ka mea mai, he hoa ia me ngā tuahangata i mātakitakina i a ia e tipu ake ana. He rawe, he mīharo anō hoki.

Ko te whakataetae DMC World DJ Championship te tino whakataetae i te ao.

I toa a DJ Spell ki te wāhanga ipurangi mā te rua rau ma whā māka.

E mea ana ia, he wāhanga timatanga, waenganui me te mutunga i a koe e tuitui hātepe ana. Ka kawea rātou ki runga ki te karamata ka heke iho kātahi ka kawe ake anō.

Nā tēnei, ka rere atu ia ki Rānana hei te Whiringa-ā-nuku mō te whakataetae DMC World Championships ki te taha o ngā mātanga kaituku waiata o te ao.

Hei tā DJ Spell, he mea nui te whiwhi i te taitara a ao nei nā te mea ka uru atu koe ki te tokoiti o rangapū, ka mutu, ka angitū mō ake tonu hei kaiwhakatangi pūoro.

Hei tāna anō, ka aro ia ki ngā mahi whakariterite mō te whakataetae nui e kainamu mai ana.