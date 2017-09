Ko Mike King tētahi o ngā tautapa Māori mō te tohu 2018 New Zealander of the Year Award.

Ko te tautapa nei he hua mō āna mahi āwhina ki ngā take nui o te whakamomori me te hauora hinengaro ki Aotearoa.

Ko ētahi atu toki kua taupata ki tō King taha ko Hinewairangi Kohu-Morgan rāua ko Marama Paia.

Ko Taika Waititi te kaiwhakaihuwaka I tērā tau me te aha anō ko Richie McCaw rāua ko Dr Lance O Sullivan I ngā tau ki mua ake.