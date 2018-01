Ko te rawakore me ngā kaupapa rangatahi kei ngā ngutu ki Ratana

E kaha ana ngā iwi huri noa ki te whai haere i ngā whakanekeneke a ngā kai-tōrangapū me ā rātou oati mō te motu, engari he aha ngā tino hiahia a te iwi kāinga o Ratana e kaha manaaki nei i te mātinitini, tau atu, tau mai?

Ko te rawakore me te ara whakamua mō te rangatahi ētahi kaupapa matua ki Ratana Paa.

Ko tā, Rutu Watson, Māmā "for the most of us we used to come here to heal, we brought our whanau here to heal and we haven't got that anymore because of poverty."

Hei tā Ricky Cribb, Kaiwhakangahau, he mea nui kia whai wāhi ai ngā rangatahi.

Ko tā te rangatahi hiahia kia whakakorea te tarukino, nā te aronga a ētahi ki tēnei kai hei whakamahū i te taumahatanga o te rawakore.

Koinei te take I nuku atu a Ngākiwa Haimona ki Ahitereiria. Hei tāna, “Ko te nuinga o oku hoa kei te hoatu kē. Ko rātou nga mea kei te whiwhi moni i te mea kei te hoatu ki rangatahi kē atu hei whāngai i a rātou me o rātou whanau."

Ko tā Kiritapu Allan no te Rōpū Reipa e kaha rongo ia i tā te rangatahi hiahia. Hei tāna kua puta te karanga kia hoki mai ngā rangatahi ki te wā kāinga.

Ko tā Perenara Ririnui, tētahi Morehu o Ratana "ka taea e ratou te whakatikatika nga mea katoa? Māā te wā. Me homai ano tētahi paku wā ki a rātou, ā tēra tau ano ka puta mai ngā tino pātai."

E manako ana nga morehu i te ōruatanga mai o te kotahi rau tau o te hāhi me te kāwanatanga hou ka whai hua pea te iwi.