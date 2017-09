Ko Hinepau ka whakaaritia e Taki Rua ki te hui ahurei o te Kōanga

Ko Hinepau he whakaari reo Māori mā ngā tamariki nā te rōpū whakaari o Taki Rua nō Pōneke. He wāhanga tēnei o Te Taiopenga i Te Kōanga i whakaaritia ki te whare toi whakaari o Te Pou ki Tāmaki Makaurau.

Ko Hinepau he whakaari hātekehi, hōhonu anō hoki e whakanui ana i ngā tikanga tuku iho.

Ko tā Amanda Noblett (Waikato Maniapoto) tētahi o ngā kaiwhaari, "He whakaari e whakamōhio atu ki te ao me tiekina a Papatūānuku, a Ranginui otirā ngā tikanga Māori me karakia i mua i te tope rākau otirā te kai, aua momo."

Ko tāna, "He kaupapa anō ko te tū rangatira kia mōhio koe ko wai koe otirā kia tū pakari koe i ōu āhuatanga i ōu momo."

I hua mai te whakaari i te pukapuka a Gavin Bishop. Ināianei, kua whakamāoritia kia whakarata i te tamaiti ki tōna reo Māori, ki ngā mahi whakaari.

Ko tā Noblett, "Kia whakapiki i te ora o te reo Māori otirā te whāngai atu ki ō mātau pēpī he reo rawe te reo rangatira nā reira me whakapūpū ake i te reo Māori ki roto i a Aotearoa otirā te ao."

Ko tāna, "Otirā te whāngai i te ara whakaari, he mahi tēnei, he oranga ngākau, he oranga rawe rawa atu ki au."

Nō ngā marama kua hipa te whakaari nei e haere ana i te motu.

"Ki ētahi o ngā kura kāre anō rātau kia kite i tētahi whakaari reo Māori katoa otirā ō mātau nekenekehanga ā-Māori mai te kapa haka te waiata, nā reira he tino wawata tēnei kia tipu ake ngā whakaari reo Māori puta noa i te ao, ēngari ka timata i te kāenga i te tuatahi," tā Noblett.

Ka kawe atu te whakaari nei ki te Noota, kātahi ki Taranaki, heke iho ki Te Waipounamu.