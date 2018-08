Kia mau ki te kakau o te hoe kia eke tangaroa

Ko Hourouta Waka Hoe te karapu toa o te ao katoa, he wāhi e noho āhuru ai ōna kaihoe e ngākaunui ana ki tēnei o ngā hākinakina. I utaina te tohu whakaihuwaka ki te kapa o Te Tai Rāwhiti, i tō rātau kohi i ngā piro maha ki te whakataetae ā ao ki Tāhiti.

Ko Wānanga Walker te Pehetini o te karapau, hei tāna, “Ka pehea tonu koutou ka noho tonu ka noho tonu i roto i te pouri ka haere ranei i runga i te waka me te whakamohio atu ki te ao ae kei te ora tonu, kei te kaha tonu te whakamauharatanga o te mātua i roto i te tamaiti rā i runga tonu i te wai.”

Ahakoa ngā taumaha ki uta, te rirohanga o ngā whanaunga tata, mā ngā mahi ngātahi ki tai, i māhea ake ai, kia māhorehora te haere.

He kaiako, he kaihoe anō hoki a Kiwi Campbell-Takao kua tekau mā rima tau e tū ana hei pou toko i ngā mahi a Horouta Waka Hoe, “It's something that you never want to go through but you know when adversity comes we've got to pull together.

E rima ngā mētara koura, e rima ngā mētara hiriwā, kotahi te mētāra rauwhero i riro i a rātau, kia eke ki te tūrang toa i te whakataetae ā ao ki Tāhiti. I ngā tau e waru kua hipa, E whitu ngā wā kua toa i a rātau te tohu whakaihuwaka ki Aotearoa, engari anō te tohu hou nei, he mea whakahirahira i tēnei o ngā tau 20 o Horouta Waka Hoe.

Ko tā Campbell-Takao, “It's been really enhancing to other people that we've got involved and I have a skillset and I'm really happy to share it with the wider community and help develop our paddlers to be some the best paddlers in the world.

“Waimaria kua whiwhi, engari waimaria ahakoa mō mātau o Horouta mō te katoa ka mōhio tonu he oranga tonu kei muri i a Tāhiti.

He whānau kaihoe e tūhono ana i ngā reanga, mai ngā pīpī, piki ake ki ngā pakeke, arā, he whanaungatanga tuku iho.

Hei tā Walker, “Ko te nohotahitanga i runga i te whenua, ahakaoa rongohanga tae atu ki te wai kia mōhio te katoa he whanaunga kotahi.”

Kei te whai te karapu o Horouta Waka Hoe kia whakatūria tētahi whare motuhake.